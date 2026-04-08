Jannik Sinner, clamoroso: qual è il suo rito per la buona sorte

Un tennista in grande forma, reduce dal Sunshine Double e partito alla grande a Montecarlo, liquidando in due set il francese Ugo Humbert dopo la vittoria nel doppio con Zizou Bergs. Jannik Sinner è in grande forma, pronto ad “azzannare” il numero uno di Carlos Alcaraz nel torneo tra i grandi che inaugura il trimestre sulla terra rossa. Un tennista che, però, custodisce anche piccoli gesti ripetuti con precisione prima di ogni partita. Uno di questi riguarda un’abitudine molto personale: scegliere lo stesso bagno prima di scendere in campo, evitando di cambiare percorso prima di un match.

La curiosità è emersa nel primo episodio della nuova serie pubblicata sul suo canale YouTube, dove il tennista italiano ha deciso di raccontarsi con toni più spontanei rispetto alle tradizionali interviste. Dietro queste abitudini però non c’è soltanto la superstizione, bensì tali rituali servirebbero a creare una struttura mentale stabile prima della competizione, riducendo la tensione e offrendo una sensazione di continuità emotiva.