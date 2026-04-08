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Jannik Sinner, clamoroso: qual è il suo rito per la buona sorte

di Lorenzo Pastugliamercoledì 8 aprile 2026
Jannik Sinner, clamoroso: qual è il suo rito per la buona sorte

1' di lettura

Un tennista in grande forma, reduce dal Sunshine Double e partito alla grande a Montecarlo, liquidando in due set il francese Ugo Humbert dopo la vittoria nel doppio con Zizou Bergs. Jannik Sinner è in grande forma, pronto ad “azzannare” il numero uno di Carlos Alcaraz nel torneo tra i grandi che inaugura il trimestre sulla terra rossa. Un tennista che, però, custodisce anche piccoli gesti ripetuti con precisione prima di ogni partita. Uno di questi riguarda un’abitudine molto personale: scegliere lo stesso bagno prima di scendere in campo, evitando di cambiare percorso prima di un match.

La curiosità è emersa nel primo episodio della nuova serie pubblicata sul suo canale YouTube, dove il tennista italiano ha deciso di raccontarsi con toni più spontanei rispetto alle tradizionali interviste. Dietro queste abitudini però non c’è soltanto la superstizione, bensì tali rituali servirebbero a creare una struttura mentale stabile prima della competizione, riducendo la tensione e offrendo una sensazione di continuità emotiva. 

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Ripetere gesti identici aiuta a entrare nello stesso stato psicologico che accompagna le prestazioni migliori. Il precedente più celebre resta quello di Rafael Nadal, noto per allineare le bottiglie con precisione, con movimenti sempre identici tra un punto e l’altro e abitudini mai casuali. Sinner, oltre all’episodio già citato, indossa sempre il cappellino nello stesso modo, indipendentemente dall’orario o dal tipo di campo, oltre a evitare di toccare la linea di fondo prima di battere.

Sinner va veloce come il vento: liquida Humbert. Clamoroso: chi c'era sugli spalti

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