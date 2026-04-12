Jannik Sinner, mamma Siglinde in tribuna? Cosa c'è dietro

La mamma di Jannik Sinner sarebbe spuntata in tribuna a Monte Carlo solo dopo la finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Pare, infatti, che la signora Siglinde non riesca a reggere l'alta tensione quando il gioco si fa duro. Lo aveva raccontato lei stessa l'anno scorso in occasione degli Internazionali di Roma: "Sono uscita alla fine del primo set. Mi faccio un giro qui attorno e aspetto che finisca la partita. Non seguo mai le gare di Jannik tutte intere dal vivo, succede raramente".

E ancora: "Preferisco stare davanti alla tv. Solo a Torino sono riuscita a vedere la finale e un po’ qualcosa dei turni precedenti. Mio marito è rimasto, lui non si fa mai problemi”. In realtà poi Sinner in conferenza stampa ha spiegato perché la madre non fosse in tribuna: "Mamma non c'era perché non è stata bene ieri, e anche oggi. Voleva essere lì nel box, ma alla fine ha pensato sarebbe stato meglio rimanere fuori".