Jannik Sinner, mamma Siglinde in tribuna? Cosa c'è dietro

La mamma di Jannik Sinner sarebbe spuntata in tribuna a Monte Carlo solo dopo la finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Pare, infatti, che la signora Siglinde non riesca a reggere l'alta tensione quando il gioco si fa duro. Lo aveva raccontato lei stessa l'anno scorso in occasione degli Internazionali di Roma: "Sono uscita alla fine del primo set. Mi faccio un giro qui attorno e aspetto che finisca la partita. Non seguo mai le gare di Jannik tutte intere dal vivo, succede raramente".
E ancora: "Preferisco stare davanti alla tv. Solo a Torino sono riuscita a vedere la finale e un po’ qualcosa dei turni precedenti. Mio marito è rimasto, lui non si fa mai problemi”. In realtà poi Sinner in conferenza stampa ha spiegato perché la madre non fosse in tribuna: "Mamma non c'era perché non è stata bene ieri, e anche oggi. Voleva essere lì nel box, ma alla fine ha pensato sarebbe stato meglio rimanere fuori".
Sinner, trionfa a Montecarlo e torna numero 1: il colpo con cui ha fatto fuori AlcarazJannik Sinner trionfa a Monte Carlo, batte lo spagnolo Carlos Alcaraz in due set e 2 ore e 15 minuti di gioco. Con quest...
Jannik ha battuto in due set il rivale, scavalcandolo anche nel ranking Atp e tornando così numero uno del mondo. La nuova classifica vedrà il 24enne avanti con un margine di 110 punti. Il risultato finale con Alcaraz invece è stato di 7-6, 6-3. Si tratta della prima vittoria in carriera nel torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo per Sinner nonché del terzo torneo stagionale dopo Indian Wells e Miami e del 27° in carriera.