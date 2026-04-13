Jannik Sinner spiazzato dopo la domanda sull'Inno di Mameli: "O no?"

Jannik Sinner vince a Montecarlo, torna a essere il numero uno al mondo e canta l'Inno di Mameli. L'altoatesino si è detto orgoglioso di essere italiano. E quando in conferenza stampa, dopo il successo ottenuto contro il rivale di sempre Carlos Alcaraz, gli hanno domandato perché abbia intonato il "Canto degli italiani", non ha avuto il minimo dubbio: "Sì, l'ho cantato. L'inno normalmente si canta, no? (con un sorriso appena abbozzato, ndr)".

"Sono contento, sai - ha proseguito il nuovo numero uno al mondo -. Io ho sempre detto: essere italiano per me è molto bello perché non lo puoi scegliere, devi avere la fortuna di essere italiano. E poi, sai, sento tanto il supporto e il tifo italiano, soprattutto in questo torneo, ma anche se dovessi giocare in America lo sentirei comunque".