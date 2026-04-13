Jannik Sinner spiazzato dopo la domanda sull'Inno di Mameli: "O no?"

Jannik Sinner vince a Montecarlo, torna a essere il numero uno al mondo e canta l'Inno di Mameli. L'altoatesino si è detto orgoglioso di essere italiano. E quando in conferenza stampa, dopo il successo ottenuto contro il rivale di sempre Carlos Alcaraz, gli hanno domandato perché abbia intonato il "Canto degli italiani", non ha avuto il minimo dubbio: "Sì, l'ho cantato. L'inno normalmente si canta, no? (con un sorriso appena abbozzato, ndr)".
"Sono contento, sai - ha proseguito il nuovo numero uno al mondo -. Io ho sempre detto: essere italiano per me è molto bello perché non lo puoi scegliere, devi avere la fortuna di essere italiano. E poi, sai, sento tanto il supporto e il tifo italiano, soprattutto in questo torneo, ma anche se dovessi giocare in America lo sentirei comunque".
Jannik Sinner, mamma Siglinde in tribuna? Cosa c'è dietroLa mamma di Jannik Sinner sarebbe spuntata in tribuna a Monte Carlo solo dopo la finale contro lo spagnolo Carlos Alcara...
E ancora: "Perché so che a casa ci sono tanti italiani e siamo veramente un bel gruppo di ragazzi che giocano a tennis. Abbiamo tantissimi giocatori fortissimi e quindi ogni settimana c'è qualcuno che fa bene. Credo che questo movimento sia bello per il tennis italiano, per il popolo italiano, e - ha concluso Jannik Sinner - sono fiero e sono contento di dar qualcosa indietro a questa nazionalità".