Mara Maionchi, il raptus: "Ho preso Pappalardo a cinghiate"

Prima donna (in tutti i sensi) in un mondo della discografia quasi totalmente maschile, l'ex giudice di X Factor ricorda: "Agivo secondo quello che ritenevo giusto e secondo il mio carattere, che non dico sia buono, però è certamente un carattere. Se vedevo un artista che non capiva o non voleva capire, un po' mi alteravo". A pagarne le conseguenze, tra gli altri, pure Adriano Pappalardo : "L'ho preso a cinghiate . Eh, mi faceva girare le balle... Anche la Gianna Nannini : metteva su delle scene della malavita, ma poi mi sono affezionata".

"Non sono dispiaciuta di avere la mia età. D'altronde ce l'ho, l'accetto. Poi lavoro ancora e mi piace", prosegue. "Ma poi, perché sembrare eterni giovani se non puoi fare le cose da giovani? Bisogna rispettare le peculiarità di ogni età, anche per scoprirsi diversi - si fa seria, molto seria -. Prima ero prepotentissima, parlavo e mi sentivo il Padre Eterno. Invece adesso sono scesa parecchi gradini. Non sono pentita di come ero, ma ho capito. Se non capisci la vita, come fai a morire?".

Da qualcuno, come Tiziano Ferro, si è allontanata: "Non sono pentita di quanto ho detto. Dietro c'era una cosa semplice: mi è dispiaciuto che ci siamo dimenticati. Preferisco tenere i contatti con le persone con cui ho collaborato. Ogni tanto infatti sento la Gianna…".