Enzo Iacchetti e Gianni Morandi, il "miracolo": alle spalle di Fabio Fazio...

Massimo Falcioni, grande esperto di televisione (sul set e fuori) l'ha chiamato su X "il miracolo di Ornella". Domenica sera sul Nove è andato in onda lo speciale di Che tempo che fa, con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che hanno dedicato la prima puntata del 2026 a Ornella Vanoni, amica e ospite fissa scomparsa lo scorso 21 novembre a 91 anni nella sua Milano.

Un grande concerto che ha raccolto tanti vip, da Marco Mengoni ad Annalisa fino a Mahmood e Toquinho, coi quali la Vanoni aveva collaborato negli anni, compresi quelli più recenti. E ancora, Virginia Raffaele e Mara Maionchi. Assente invece Grazia Di Michele, che ha protestato con Fazio.

C'erano anche Enzo Iacchetti e Gianni Morandi, e non era un dettaglio da poco. Il comico e storico conduttore di Striscia la notizia e l'eterno ragazzo di Monghidoro avevano litigato furiosamente nel 2012, quando Enzino aveva definito "una porcata" la selezione fatta da Morandi per Sanremo Social e Gianni in tutta risposta aveva deciso di querelarlo per diffamazione. Alla fine le parti erano arrivate a un accordo da 40mila euro di risarcimento danni ma i due non si erano più parlati da allora.

Falcioni però ha notato un gesto alle spalle di Fazio e Littizzetto. Nel finale di Ornella senza fine, la serata-evento di domenica scorsa, con il gruppone di ospiti sul palco, si vede Morandi avvicinarsi a Iacchetti dandogli una affettuoso pizzicotto. Ed Enzo gli risponde con un sorriso. Pace fatta.

