Tiger Woods, clamoroso a casa di Donald Trump: ecco chi frequenta

Tiger Woods, decorato da Donald Trump nel 2019 e presente alla Casa Bianca lo scorso febbraio per un ricevimento, è noto per essere molto riservato al punto da dare al suo yatch il nome Privacy. Ma già all'epoca della storia con Linsday Vonn aveva pubblicato le foto smentendo così i gossip.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI