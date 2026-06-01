Juventus, Spalletti gode: "Doppio colpo dal Real Madrid"

La nuova Juventus sta iniziando a disegnare il proprio mercato con un’idea chiara: alzare il livello di personalità ed esperienza internazionale. Un concetto ribadito più volte anche da Damien Comolli e condiviso da Luciano Spalletti, che ha chiesto alla dirigenza sei-sette innesti in grado di reggere il peso di un grande club

. In questa direzione si inserisce una strategia precisa: meno scommesse, più giocatori abituati a contesti di altissima pressione. Non a caso, tra le valutazioni interne, si riflette anche sugli acquisti della scorsa estate arrivati da realtà meno abituate ai grandi palcoscenici europei.

Oggi l’attenzione si sposta invece su profili già rodati. E il nome in cima alla lista secondo La Stampa è quello di Brahim Diaz. Il trequartista del Real Madrid è considerato un profilo ideale per qualità tecniche e maturità acquisita tra City, Milan e Blancos. Un giocatore capace di muoversi tra le linee e dare imprevedibilità alla manovra, diventato una prima scelta nello scacchiere bianconero. Spalletti lo vedrebbe come un elemento centrale nel nuovo progetto, mentre la dirigenza sta studiando la formula giusta per provare a convincere il Real.