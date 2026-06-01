Claudio Borghi è 3° al mondo su Substack: il clamoroso successo del leghista

Terzo nel mondo come rising account per finance. Claudio Borghi, parlamentare della Lega, ha aperto un profilo Substack e in soli tre giorni ha portato a incassato un riconoscimento non da poco. Oltretutto, è stato subito classificato con la spunta da bestseller. Substack è una piattaforma online che permette a chiunque di creare e pubblicare una newsletter, un blog o un podcast e di monetizzare i propri contenuti tramite abbonamenti diretti. Fondata nel 2017, unisce strumenti di email marketing a funzionalità simili a quelle di un social network. Substack trattiene solo una percentuale (di solito il 10%) sugli abbonamenti a pagamento. Include una sezione chiamata "Notes" che funziona come un microblog tipo X per interagire con i lettori e farsi scoprire da nuovi utenti all’interno della piattaforma.

Andando a leggere la descrizione apparsa nel profilo del leghista, ecco che si legge: "Uno spazio protetto dove condividere idee un po’ più approfondite dei normali post di X quando ce ne sarà bisogno. Gli articoli saranno a pagamento per eliminare i troll e rendere questo spazio un metodo di finanziamento complementare al Fin Day. L’intento sarà sempre lo stesso: far capire a tutti il peso della community e dimostrare che dietro le nostre idee non ci sono bot ma persone in carne e ossa che vogliono essere ascoltate".