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Matteo Berrettini liquida su Jannik Sinner: "Perché ha perso". Gelo in conferenza stampa

lunedì 1 giugno 2026
Matteo Berrettini liquida su Jannik Sinner: "Perché ha perso". Gelo in conferenza stampa

1' di lettura

Italia protagonista al Roland Garros anche senza Jannik Sinner. E tra chi è volato agli ottavi del torneo parigini c'è Matteo Berrettini. "Fare una partita così, per me, fino a poche settimane fa era quasi impensabile quindi sono veramente felice di essere riuscito a lottare fino alla fine e ovviamente, ancora di più, di aver vinto", ha confessato in sala stampa dopo la vittoria sull'argentino Francisco Comesana.

"Oggi sono stato lì a giocare e secondo me sto giocando a un livello molto alto. La verità è che è dura, ogni partita è una lotta furibonda, lo stiamo vedendo con quello che è successo nel torneo, le teste di serie saltate. Il livello medio è altissimo, oggi Francisco ha fatto una partita pazzesca da tantissimi punti di vista, ha servito benissimo".

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E alla domanda se la prossima partita, quella contro Cerundolo, sarà una vendetta per Sinner, Berrettini ha liquidato: "Jannik ha dimostrato milioni di volte di essere un campione che sta facendo la storia del tennis e non solo italiano. Io posso parlare per me: so che quando ho paura di andare sopra un dolore, sopra un fastidio, sopra un infortunio, è veramente difficile perché ti crolla tutto addosso. Ma ho lavorato anche per quello. Poi ognuno c'ha le sue...Io lavoro su di me e vorrei avere la forza mentale di Jannik sinceramente". E ancora: "Ho dubitato di me in passato. Ma ho avuto un supporto incredibile". A stargli sempre vicino gli amici, la famiglia e il fratello.

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