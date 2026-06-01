Matteo Berrettini liquida su Jannik Sinner: "Perché ha perso". Gelo in conferenza stampa

Italia protagonista al Roland Garros anche senza Jannik Sinner. E tra chi è volato agli ottavi del torneo parigini c'è Matteo Berrettini. "Fare una partita così, per me, fino a poche settimane fa era quasi impensabile quindi sono veramente felice di essere riuscito a lottare fino alla fine e ovviamente, ancora di più, di aver vinto", ha confessato in sala stampa dopo la vittoria sull'argentino Francisco Comesana.

"Oggi sono stato lì a giocare e secondo me sto giocando a un livello molto alto. La verità è che è dura, ogni partita è una lotta furibonda, lo stiamo vedendo con quello che è successo nel torneo, le teste di serie saltate. Il livello medio è altissimo, oggi Francisco ha fatto una partita pazzesca da tantissimi punti di vista, ha servito benissimo".