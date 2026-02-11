Ralf Schumacher, il matrimonio col suo compagno: ecco chi è

Ralf Schumacher si sposa. A meno di due anni dal suo coming out, il fratello di Michael e anche lui ex pilota automobilistico tedesco, convola a nozze con Étienne Bousquet-Cassagne. La notizia è stata diffusa dalla rivista tedesca Bild che ha anche condiviso il commento dell’ex moglie del campione di Formula 1, Cora Brinkmann. "Siamo lieti di confermare che Ralf Schumacher e il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne si sposano. Entrambi sono molto felici dei numerosi complimenti. Ralf & Étienne non commentano ulteriori dettagli personali e chiedono il rispetto della loro privacy. Grazie per la comprensione", le parole riportate nell’annuncio su Instagram dei diretti interessati.

Ma la Bild ha voluto interpellare a riguardo anche l'ex moglie, con la quale i rapporti non sono stati - dopo il divorzio - dei migliori. "Steven e io auguriamo a Ralf ed Étienne tutto il meglio e tanta felicità", ha detto la donna. Quando Ralf ha fatto coming out, l’ex moglie non era rimasta a guardare: "Ha sempre negato. Vorrei che Ralf mi avesse coinvolto o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione, sarebbe stato un segno di rispetto".