mercoledì 11 febbraio 2026
Ralf Schumacher, il matrimonio col suo compagno: ecco chi è

Ralf Schumacher si sposa. A meno di due anni dal suo coming out, il fratello di Michael e anche lui ex pilota automobilistico tedesco, convola a nozze con Étienne Bousquet-Cassagne. La notizia è stata diffusa dalla rivista tedesca Bild che ha anche condiviso il commento dell’ex moglie del campione di Formula 1, Cora Brinkmann. "Siamo lieti di confermare che Ralf Schumacher e il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne si sposano. Entrambi sono molto felici dei numerosi complimenti. Ralf & Étienne non commentano ulteriori dettagli personali e chiedono il rispetto della loro privacy. Grazie per la comprensione", le parole riportate nell’annuncio su Instagram dei diretti interessati.

Ma la Bild ha voluto interpellare a riguardo anche l'ex moglie, con la quale i rapporti non sono stati - dopo il divorzio - dei migliori. "Steven e io auguriamo a Ralf ed Étienne tutto il meglio e tanta felicità", ha detto la donna. Quando Ralf ha fatto coming out, l’ex moglie non era rimasta a guardare: "Ha sempre negato. Vorrei che Ralf mi avesse coinvolto o che almeno mi avesse fatto partecipe della sua decisione, sarebbe stato un segno di rispetto". 

Parole a cui l’ex pilota ha risposto per le rime: "Dopo tutto questo tira e molla, vorrei chiarire che Cora si è congratulata con noi a inizio ottobre 2023 perché pensava ci fossimo sposati. Anche lei era felice come si può vedere in questo messaggio indirizzato direttamente a Étienne. È un peccato per me ed Étienne che diffonda così tante bugie. Entrambi vogliamo solo essere lasciati in pace". Ora però sembra acqua passata e chissà se Ralf avrà invitato anche l'ex moglie al sontuoso matrimonio.

