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Rocchi e arbitropoli, "Schenone dell'Inter convocato dai pm". Sei nuovi esposti

di Lorenzo Pastuglialunedì 4 maggio 2026
Rocchi e arbitropoli, "Schenone dell'Inter convocato dai pm". Sei nuovi esposti

2' di lettura

Con la Serie A a un passo dalla chiusura, dopo lo Scudetto finito nelle mani dell’Inter, fuori dal campo si allarga l’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale. Un’indagine che, almeno finora, ha coinvolto esponenti della classe arbitrale — tra cui l’ex designatore Gianluca Rocchi e l’ex supervisore Var Andrea Gervasoni — ma che potrebbe presto estendersi.

Nelle ultime ore sono emerse intanto due novità rilevanti: la possibile presentazione di sei nuovi esposti, avanzati da arbitri o ex arbitri, e il coinvolgimento di Giorgio Schenone, al momento non indagato ma atteso in Procura per essere ascoltato. 

Chi è Schenone? Colui che ricopre il ruolo di club referee manager dell’Inter, la figura incaricata di gestire i rapporti tra società e classe arbitrale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, alcune intercettazioni potrebbero aprire nuovi scenari. In particolare, una conversazione dell’aprile 2025 tra Rocchi e Gervasoni — entrambi indagati per frode sportiva — contenente una frase ritenuta significativa: “Loro non lo vogliono più vedere”. Tale passaggio è proprio quello che gli investigatori stanno cercando di interpretare, ipotizzando un possibile riferimento a una società di Serie A e alle preferenze sulle designazioni arbitrali. 

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella legata alla scelta dell’arbitro per una semifinale di Coppa Italia, decisione che secondo l’accusa potrebbe essere stata influenzata per evitare determinate assegnazioni future. Anche se l’identità di quel “loro” non è stata ancora chiarita. Il nome di Schenone emerge proprio per la presenza, nella stessa intercettazione, di un riferimento a “Giorgio”.

Da qui la necessità di ascoltarlo per chiarire eventuali collegamenti. Non è escluso che possano essere coinvolti anche altri dirigenti o club, dato che in altre conversazioni compaiono contatti tra Rocchi e diverse società. Nel frattempo, quel che è certo è che l’indagine resta in evoluzione e potrebbe allargarsi ulteriormente nelle prossime settimane.

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