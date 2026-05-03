Sinner demolisce Zverev e trionfa a Madrid: l'ennesimo record da capogiro

Un Jannik Sinner perfetto conquista il Mutua Madrid Open e mette a segno il quinto Masters 1000 consecutivo, un record che nessun tennista era mai riuscito a realizzare. Contro il tedesco Alexander Zverev, non c'è stata partita. L'altotesinmo non ha concesso nulla al tedesco imponendosi con un perentorio 6-1 6-2 in appena 57' di gioco. Parigi a novembre 2025, Indian Wells, Miami e Monte-Carlo nel 2026, e ora, appunto, Madrid.

Nessuno ci era mai riuscito da quando questa categoria di tornei esiste (1990) e nessuno – altro record straordinario – era riuscito a trionfare nei primi quattro di una singola stagione. È il primo trionfo italiano nella storia del torneo, e per Sinner è il 28esimo titolo in carriera ed il nono in un “1000”, dove è imbattuto da 28 partite (la quarta striscia più lunga di sempre). Oggi ha battuto per la nona volta di fila anche Zverev (10-4 il bilancio totale), e all’orizzonte si proiettano nuovi record. La prossima tappa, infatti, sono gli Internazionali BNL d’Italia, l’unico “1000” che manca nella sua bacheca.