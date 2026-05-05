Donnarumma sbaglia, il City butta lo scudetto. E Gigio si inginocchia...

Il Manchester City potrebbe perdere il titolo per colpa di... Gigio Donnarumma. Finale di campionato al cardiopalma in Premier League: i citizens guidati da Pep Guardiola, dopo aver battuto l'Arsenal, agganciandolo in classifica al primo posto e superandolo per differenza reti, inciampono clamorosamente in casa dell'Everton.

Un pareggio 3-3, agguantato al 97', che spedisce il City a -5 dai Gunners (a 76 punti) sia pure con una gara in meno a 3 match dal termine. Il destino dei londinesi, insomma, è nelle mani di Mikel Arteta e dei biancorossi. L'Arsenal sarà incoronato campione d'Inghilterra per la prima volta dal 2004 se vincerà le ultime tre partite contro West Ham, Burnley e Crystal Palace.

Il City, in vantaggio all'intervallo, ha subito tre gol in meno di 15 minuti durante un secondo tempo disorganizzato, prima di strappare un punto in extremis nei minuti di recupero. Eppure le cose per la squadra di Guardiola si erano messe bene, con Doku che sul finire del primo tempo aveva portato i Citizens avanti. Ma nella ripresa la doppietta di Barry, subentrato a Beto, e il gol di O'Brien ribaltano tutto. Haaland prova a riaprirla e a recupero inoltrato ancora Doku colpisce evitando la sconfitta: finisce 3-3 ma è un pari amaro.

Decisivo in negativo, come detto, Donnarumma. Il portiere italiano prima viene "fregato" da un retropassaggio corto del suo compagno di squadra Guehi per l'1-1, poi dopo pochi minuti sbaglia l'uscita su corner concedendo il 2-1 a O'Brien e infine incassa il 3-1 su un altro errore difensivo. A un certo punto Gigio, in preda alla disperazione, si è inginocchiato davanti all'arbitro Oliver invocando una irregolarità per poi salire per due volte nell'area avversaria nel convulso finale.