Internazionali di Roma, esplode la rissa e volano insulti: "Stai zitto!"

Tensione alta agli Internazionali d’Italia 2026 al Foro Italico di Roma. Alcuni giocatori sono entrati in conflitto con dei tifosi, molto probabilmente scommettitori, accusati di disturbare eccessivamente durante i turni di servizio con urla, fischi e incitamenti fuori luogo.

Un fenomeno ricorrente nel Masters 1000 romano, già denunciato più volte dai tennisti.Nel match di apertura sul Centrale, la ceca Barbora Krejcikova ha perso la pazienza contro uno spettatore che fischiava sistematicamente mentre lei serviva. Dopo il richiamo del giudice di sedia al pubblico (“non parlare durante il servizio”), la numero uno ceca ha urlato chiaramente verso le tribune: "Shut up!" (“Stai zitto!”).

Ancora più grave l’episodio avvenuto su un altro campo: al termine del match tra l’argentino Francisco Comesana e lo svizzero Leandro Riedi, quest’ultimo ha avuto una violenta lite a bordo campo con un tifoso. Secondo Riedi, lo spettatore lo disturbava continuamente durante il servizio con frasi poco carine. Lo svizzero lo ha affrontato faccia a faccia, dando vita a una discussione accesissima che ha rischiato di trasformarsi in rissa. Solo l’intervento di altri spettatori e del team di Riedi ha evitato il peggio.Questi episodi confermano un problema ormai strutturale nel tennis: il disturbo da parte di tifosi (spesso legati al betting) che compromette la concentrazione degli atleti durante i momenti più delicati della partita.