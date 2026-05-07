Milan, game-over per Rafa Leao: cosa filtra prima della partita decisiva

L’avventura di Rafael Leao al Milan sembra arrivata davvero ai titoli di coda, secondo La Gazzetta dello Sport. Dopo sette stagioni in rossonero, il club avrebbe ormai deciso di aprire alla possibilità di una cessione in estate, stanco di aspettare quel definitivo salto di qualità che il portoghese, almeno negli ultimi mesi, non è riuscito a compiere. Il problema non riguarda soltanto i numeri, comunque in calo rispetto alle stagioni migliori. A pesare è soprattutto la sensazione di incompiutezza che accompagna Leao ormai da tempo. Troppi alti e bassi, troppe partite affrontate senza continuità di rendimento e, secondo ambiente e tifosi, senza quella rabbia agonistica necessaria in un momento delicato della stagione.

Anche contro Juventus e Sassuolo le sue prestazioni hanno alimentato malumori. A San Siro sono arrivati fischi pesanti, soprattutto per l’atteggiamento giudicato troppo morbido: pochi strappi, tanti palloni giocati all’indietro e la sensazione di un giocatore distante dalla partita. Finora Massimiliano Allegri aveva sempre scelto di proteggerlo pubblicamente, considerandolo comunque il talento più imprevedibile dell’attacco rossonero. Ora però anche il tecnico sembra meno disposto a concedergli credito illimitato. Leao rischia seriamente il posto e nelle gerarchie attuali appare dietro a giocatori come Pulisic e Gimenez sul piano dell’applicazione e del lavoro per la squadra.