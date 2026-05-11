Adriano Panatta spiazza ancora su Jannik Sinner: "Mah, sinceramente..."

“Sinner è un giocatore straordinario che non incappa mai in giornate negative — ha spiegato Panatta — Se ha qualche piccolo problema, lo risolve sempre. Ha una base di gioco granitica e costringe gli avversari a tenere un ritmo che riescono a sostenere per venti minuti o, al massimo, per un’ora. Poi inevitabilmente crollano e alla fine vince sempre lui ”.

Per Panatta, dietro ai successi del campione altoatesino c’è anche il ruolo decisivo della famiglia. “Un grande merito della crescita di questo ragazzo è dei genitori — ha sottolineato — Gli hanno dato la possibilità, a 14 anni, di lasciare casa e andare a lavorare con Piatti. E poi ha una disciplina in campo micidiale: non lo vedi mai fare gesti di stizza”. L’analisi si è allargata quindi agli altri italiani: “Musetti? Ha sofferto molto per il problema alla coscia sinistra, ma battere Cerundolo sulla terra vuol dire essere un giocatore vero. E Lorenzo lo è assolutamente”. Su Jasmine Paolini, invece, Panatta ha concluso: “Quest’anno le cose non le stanno girando nel verso giusto e dovrà trovare delle soluzioni per non perdere troppo terreno dalle migliori”.