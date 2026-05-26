Venezia, il botto del "brand" Simone Venturini: cosa rivela l'analisi del voto

Contro ogni pronostico, il candidato del centrodestra, espressione dell’area brugnariana, ha vinto al primo turno diventando il nuovo sindaco di Venezia. La sua lista civica personale, dal caratteristico colore giallo canarino, ha sfondato con oltre il 30% dei voti, fagocitando i partiti della coalizione di centrodestra. Fratelli d’Italia ha ottenuto il 13%, mentre Lega (4,7%) e Forza Italia (2,5%). Venturini ha quindi vinto anche come figura personale che come coalizione. Il centrosinistra, nonostante abbia schierato tutti i big nazionali (Schlein, Renzi, Conte, Fratoianni) a sostegno di Andrea Martella, ha incassato una pesante sconfitta.

Il senatore Pd si è fermato a 12 punti di distanza, fermato già al primo turno. Il Pd ha superato il 24%, ma gli alleati hanno deluso: Alleanza Verdi Sinistra al 4,9% e M5S al 2,7%.Diversi fattori hanno contribuito al risultato: la candidatura di esponenti della comunità bangladese (20mila residenti a Mestre) nelle liste Pd avrebbe radicalizzato il voto, così come il tema della moschea.