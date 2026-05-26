Sinner a Parigi, "10mila pezzi. Ci siamo quasi": come passa il tempo con il fratello

Parigi aspetta Jannik Sinner. Domani, mercoledì 26 maggio, il numero uno del mondo farà il suo debutto al Roland Garros contro il francese Clement Tabur, numero 171 del ranking Atp, con l’obiettivo di prendersi quel titolo sfuggito un anno fa nella finale persa contro Carlos Alcaraz. E intanto, mentre tutta la Francia si prepara all’esordio dell’azzurro, il 24enne altoatesino si è raccontato in una lunga intervista concessa a Paris-Match, mostrando anche un lato molto più leggero e personale.

Tra un allenamento e l’altro, infatti, Jannik si rilassa con i Lego. E non con un set qualunque: “Io e mio fratello stiamo costruendo la Torre Eiffel con i Lego, quella grande con 10.000 pezzi — dice — Non l’abbiamo ancora finita, ma ci siamo quasi”, ha raccontato sorridendo. Poi anche qualche confessione sulle sue passioni francesi: “Tra le cose che mi piacciono c’è anche il cibo, ovviamente i croissant — ha detto — La Francia è anche molto famosa per il calcio, soprattutto per il Paris Saint-Germain”.