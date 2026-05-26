Sinner a Parigi, "10mila pezzi. Ci siamo quasi": come passa il tempo con il fratello

Parigi aspetta Jannik Sinner. Domani, mercoledì 26 maggio, il numero uno del mondo farà il suo debutto al Roland Garros contro il francese Clement Tabur, numero 171 del ranking Atp, con l’obiettivo di prendersi quel titolo sfuggito un anno fa nella finale persa contro Carlos Alcaraz. E intanto, mentre tutta la Francia si prepara all’esordio dell’azzurro, il 24enne altoatesino si è raccontato in una lunga intervista concessa a Paris-Match, mostrando anche un lato molto più leggero e personale.
Tra un allenamento e l’altro, infatti, Jannik si rilassa con i Lego. E non con un set qualunque: “Io e mio fratello stiamo costruendo la Torre Eiffel con i Lego, quella grande con 10.000 pezzi — dice — Non l’abbiamo ancora finita, ma ci siamo quasi”, ha raccontato sorridendo. Poi anche qualche confessione sulle sue passioni francesi: “Tra le cose che mi piacciono c’è anche il cibo, ovviamente i croissant — ha detto — La Francia è anche molto famosa per il calcio, soprattutto per il Paris Saint-Germain”.
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Ma inevitabilmente il discorso è finito anche su Carlos Alcaraz, grande assente dello Slam parigino per via del problema al polso. Un forfait pesante, soprattutto considerando la rivalità che negli ultimi mesi aveva acceso il circuito. E le parole di Sinner verso lo spagnolo sono state tutt’altro che banali: “Questa è una notizia davvero spiacevole — ha spiegato Jannik —. Ovviamente lo conosco molto bene, anche a livello personale, e sta attraversando un momento molto difficile”. Poi il passaggio più importante, quasi da veterano del circuito nonostante i suoi 24 anni: “La priorità assoluta è guarire al 100% e non avere fretta — conclude — perché questo potrebbe avere conseguenze per il resto della sua carriera”.