Milan, "rissa tra Allegri e Ibrahimovic al ristorante": come è crollato tutto

Forse il disastroso finale di stagione del Milan nasce in un luogo e in un momento preciso: un ristorante di Milano, teatro di una clamorosa rissa in pubblico tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. A riportarlo è Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera. Il tutto "alla presenza di Furlani e di Tare che aveva dovuto separare tecnico e lo svedese fisicamente".

Il momento di massimo attrito tra il mister livornese e lo svedese sarebbe avvenuto dopo Lazio-Milan 1-0, la partita che di fatto lo scorso 15 marzo ha sancito la fine del sogno scudetto. Qualcosa però si è rotto, non solo sportivamente, nello spogliatoio e nel club. A farne le spese oggi sono Allegri, Tare, Furlani e Moncada, tutti cacciati dal patron Cardinale. Che invece ha messo le chiavi del Diavolo in mano a Zlatan, chiamato ora a scegliere il nuovo allenatore e, contestualmente, direttore sportivo e amministratore delegato.