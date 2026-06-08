Jannik Sinner, la bomba di Rusedski: "Quello che non vuole confessare"

Dopo l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros a causa di un malessere, Jannik Sinner è sulla bocca di tutti. Del tennista altoatesino hanno parlato due mostri sacri della racchetta come Andre Agassi e Boris Becker. Ora è il turno di Greg Rusedski, ex numero 4 della classifica ATP e finalista agli US Open nel 1997. Il britannico ha un podcast in cui tratta i principali avvenimenti del tennis professionistico e, in una delle ultime puntate, ha parlato proprio di Jannik Sinner e del suo malore a Parigi.

Secondo Rusedski, il malessere sarebbe riconducibile a un virus preso dal numero uno del mondo all'Australian Open di gennaio. "Secondo me non avrebbe voluto rivelare di essere stato colpito da un virus, come sarebbe già accaduto in occasione della sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale degli ultimi Australian Open", ha dichiarato. "Andre Agassi ha detto una cosa: questo giocatore è stato capace di resistere per 5 ore e 50 minuti nella finale più lunga della storia del Roland Garros maschile, ma poi crolla dopo appena un’ora e 45 minuti. Abbiamo già parlato di un virus all’inizio dell’anno. E io penso che non voglia dire a tutti che è stato colpito da un virus", prosegue Rusedski.