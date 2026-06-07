Leao è fuori controllo: sberle e insulti, Mondiale già finito?

La stagione negativa di Rafael Leao non si ferma. Dopo un’annata deludente con il Milan, segnata da prestazioni sottotono, continui infortuni, l’addio alla Champions League e i fischi del Meazza, l’attaccante portoghese sperava di ritrovare fiducia e serenità in nazionale. Invece, nell’amichevole disputata a Lisbona tra Portogallo e Cile, Leao ha vissuto un altro episodio negativo.Nel recupero del primo tempo, a seguito di un contrasto tra Faundez e João Cancelo sulla linea di fondo, è scoppiato un parapiglia. Leao è intervenuto in difesa del compagno, perdendo però completamente la calma. Dopo una serie di spintoni rivolti al difensore cileno Roman, lo ha colpito con una manata in pieno volto, facendolo finire a terra.

L’arbitro italiano Zufferli non ha avuto dubbi e ha estratto il rosso diretto per Leao e per l’avversario. La notizia peggiore per il giocatore riguarda ora il fronte disciplinare. Per condotta violenta con espulsione diretta, il regolamento prevede generalmente una squalifica tra le due e le tre giornate.

Uno stop di questa entità rischierebbe di escludere Leao dall’esordio al Mondiale. Resta però aperta la possibilità che la squalifica venga ridotta a una sola giornata, che verrebbe scontata nell’ultimo test match prima dell’inizio della competizione. In quel caso, il portoghese potrebbe essere disponibile per la prima partita della fase a gironi.Un nuovo capitolo complicato per Leao, che continua a collezionare momenti negativi in un periodo particolarmente difficile della sua carriera.