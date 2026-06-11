Mondiale 2026, la profezia di Beppe Bergomi: "Ecco chi vince"

L’ex-capitano dell’Inter non ha dubbi su quale sia la favorita: “L’ Inghilterra. Non conquista il titolo ormai da sessant’anni, è quasi incredibile che i Leoni non siano più riusciti ad imporsi”. La qualità, secondo lui, è fuori scala: Bellingham, Kane e la guida di Tuchel potrebbero fare la differenza. Subito dietro, il Brasile di Ancelotti e la Francia delle stelle. Non l’Argentina: “Eh, perché mi domando quali siano le effettive condizioni di Messi…”. E il futuro dell’Italia? La risposta è un silenzio che vale più di un verdetto: “Amico mio, speriamo di riparlarne tra quattro anni”.