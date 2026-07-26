No Tav, Luca Toccalini inchioda Pd e M5s: "Avete la memoria corta"

A 4 di sera si è tornati a parlare della violenza degli antagonisti dei No Tav in Val di Susa. Luca Toccalini, deputato della Lega, ha sottolineato come alcuni esponenti del campo largo - come Stefano Lo Russo, sindaco di Torino del Pd - hanno fatto fatica a condannare senza se e senza ma la solita guerriglia orchestrata dai centri sociali.
"Mando la mia solidarietà ai più di 130 agenti feriti - ha spiegato Toccalini -. Purtroppo temo che il numero aumenterà. Ecco mi fanno sorridere alcune prese di distanza, come per esempio quella di Lo Russo. Perché Lo Russo era il primo a essere amico e a sostenere una parte di quelle persone che ieri non erano in manifestazione, ma a delinquere. Perché tante di quelle persone arrivavano dal centro sociale Askatasuna, che questo governo ha sgomberato. E vi ricorderete gli scontri e un'altra città messa a ferro e fuoco che era Torino. Quindi anche in questo caso non ho assolutamente la memoria corta a differenza di altri".
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E ancora: "Stessa cosa vale anche per il Movimento Cinque Stelle, che è uno di quei partiti che ha preso le distanze con i 'se', con i 'ma' e con i 'però'. E di fronte ai 130 agenti feriti bisogna solo prendere le distanze, dire che sono dei terroristi. Non era un gruppettino che si è ritrovato al bar. E spero che adesso ci sia un giudice che a queste persone non dia una pacca sulla spalla".
No Tav contro la Polizia, Toccalini: "Bisogna prendere le distanze da questi criminali".#4disera weekend pic.twitter.com/LsXHQFdGvv— 4 di sera (@4disera) July 26, 2026