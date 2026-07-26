No Tav, Luca Toccalini inchioda Pd e M5s: "Avete la memoria corta"

A 4 di sera si è tornati a parlare della violenza degli antagonisti dei No Tav in Val di Susa. Luca Toccalini, deputato della Lega, ha sottolineato come alcuni esponenti del campo largo - come Stefano Lo Russo, sindaco di Torino del Pd - hanno fatto fatica a condannare senza se e senza ma la solita guerriglia orchestrata dai centri sociali.

"Mando la mia solidarietà ai più di 130 agenti feriti - ha spiegato Toccalini -. Purtroppo temo che il numero aumenterà. Ecco mi fanno sorridere alcune prese di distanza, come per esempio quella di Lo Russo. Perché Lo Russo era il primo a essere amico e a sostenere una parte di quelle persone che ieri non erano in manifestazione, ma a delinquere. Perché tante di quelle persone arrivavano dal centro sociale Askatasuna, che questo governo ha sgomberato. E vi ricorderete gli scontri e un'altra città messa a ferro e fuoco che era Torino. Quindi anche in questo caso non ho assolutamente la memoria corta a differenza di altri".