Roberto Mancini "Badoglio", "spostato il limite della decenza": di chi è il commento più duro

Non è piaciuto a molti il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Ai club di Serie A in testa, che avrebbero preferito Antonio Conte e che hanno contestato al presidente Figc Giovanni Malagò "il metodo" seguito per arrivare alla scelta del selezionatore (vale a dire, nessun confronto con la Lega Serie A...). Ma nemmeno a tanti opinionisti eccellenti, che nei loro commenti a caldo sui quotidiani si sono lasciati andare a qualche riga fin troppo avvelenata.

Francesco Merlo su Repubblica definisce Mancini addirittura "Badogliano", nascondendosi dietro al paravento del "direbbe il fascistone Vannacci", ricordando il suo recente passato: "Il perdente Mancini, scappato per danaro in Arabia Saudita, ritorna a testa bassa, malconcio e azzoppato perché, dopo Wembley, è stato il generale in fuga dell'Italia battuta". E prevede che in caso di prossime sconfitte sarà destinato a una fine ignominiosa, "trascinando con sé Malagò, il Circolo Aniene, i labrador e il generone romano. Non dico che rimpiangeremmo la Russia del biscazziere Pirlo, ma...".