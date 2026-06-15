Mondiali 2026, Bouaddi si prende la scena: chi è il talento del Marocco

La Federazione marocchina non si è crogiolata sul quarto posto conquistato ai Mondiali in Qatar, né si loda per il pareggio 1-1 contro il Brasile. Semmai se ne rammarica vista la prestazione superiore a quella dei verdeoro, e questo è segnale di consapevolezza di essere ormai una top-Nazionale che punta a migliorarsi, quindi alla finale, come minimo. Il Marocco guarda avanti, infatti metà della rosa che fece innamorare il mondo quattro anni fa è stata spazzata via per fare spazio a nuovi talenti giovani ed... “europei”. Al 65’ della sfida contro il Brasile, con gli ingressi di El Mourabet (nato in Francia) e Talbi (Belgio), il Marocco aveva in campo undici giocatori nati all’estero. È la prima volta che accade a una qualsiasi Nazionale nella storia della Coppa del Mondo. Dieci di questi undici sono nati e giocano in Europa: l’unica eccezione è il portiere Bounou, nato in Canada e sedotto dai milioni dell’Al-Hilal.

Già dieci degli undici titolari non erano nati in Marocco, poi si è materializzato lo storico en plein costruito sull’asse che va da capitan Hakimi nato in Spagna come Brahim Diaz e Riad all’“olandese” Mazraoui, passando per il “belga” Khannouss e i “francesi” Diop, El Aynaoui e il fenomenale Bouaddi. Ecco, Bouaddi, 18enne magico che ha stregato il mondo con una prestazione fantascientifica è soltanto l’ultimo esempio del modus operandi della federazione marocchina che prova e riesce a convincere i figli dei suoi figli nati in Europa a sposare la causa. La moneta di scambio è concreta e preziosa: un ruolo da protagonisti in campo che le varie Francia, Spagna, Belgio e Olanda non possono promettere, senza bisogno di gavetta o prove tecniche. Per dire: a marzo, Bouaddi giocava con la Francia Under 21 e soltanto un mese fa ha detto sì alla Federazione marocchina che gli offriva la titolarità ai Mondiali.