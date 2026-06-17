Nico Paz, clamoroso: il Real Madrid lo lascia ancora al Como

Nico Paz ha espresso il desiderio di rimanere al Como per almeno un’altra stagione. Il Real Madrid sembra intenzionato ad accontentarlo, anche perché nel suo ruolo è già coperto e in più José Mourinho predilige profili di esperienza, come dimostrano i recenti ingaggi di Bernardo Silva e Marc Cucurella. I Blancos hanno un’ultima opzione di riacquisto di Paz, dal valore di 10 milioni, che scade il 30 giugno 2027. Non è però da escludere che i due club possano accordarsi per cambiare le condizioni. Di certo c’è che il Como intende godersi il gioiellino argentino per almeno un’altra stagione, quella che tra l’altro segnerà l’esordio in Champions League. Mentre cresce la fiducia per Paz, è praticamente fatta per l’arrivo di Kaiki in riva al lago. Il terzino del Cruzeiro, classe 2003, costerà 13-14 milioni.

Si muove anche il Napoli, che sta facendo passi concreti per Mario Gila: c’è l’accordo di massima con lo spagnolo, la Lazio continua a fare muro ma potrebbe crollare per 20-25 milioni. Intanto Allegri segue con attenzione Romelu Lukaku, subito decisivo all’esordio mondiale: il suo futuro è ancora da scrivere. La Roma continua a lavorare per Mason Greenwood ma intanto non esclude la cessione di Matias Soulé: nelle scorse ore si registrato l’interesse del Borussia Dortmund. L’Atalanta deve rinforzare il centrocampo dopo l’addio di Ederson: il sogno è Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia, vecchio pallino di Giuntoli. Inoltre la Dea segue Nicolas Raskin, centrocampista classe 2001 dei Rangers, attualmente impegnato ai Mondiali con il Belgio. E la Fiorentina? Oggi è previsto un incontro con Moise Kean per capire se andare avanti insieme.