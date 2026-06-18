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Milan, quando nasce un Amorim: perché la rosa è da rifare

di Gabriele Gallucciogiovedì 18 giugno 2026
Milan, quando nasce un Amorim: perché la rosa è da rifare

2' di lettura

Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan. «Lo seguiamo da anni, rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando», ha dichiarato Gerry Cardinale. «Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di questa. Non vedo l’ora di iniziare», le parole del portoghese.

Amorim ha firmato un contratto fino al 2029 con un’opzione per un’altra stagione: percepirà un ingaggio di circa 5 milioni di euro all’anno più bonus (1 milione in caso di vittoria dello scudetto, 500mila euro per la qualificazione in Champions League). Il portoghese pare che abbia già avuto un contatto con Markus Krosche, il prescelto rossonero per il ruolo di direttore tecnico. Amorim ha anche già scelto lo staff che lo seguirà in questa nuova avventura rossonera: secondo “ABola”, si tratta di Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adelio Candido e del preparatore dei portieri Jorge Vital.

È prematuro dire quale sarà il Milan di Amorim, ma di certo si può immaginarlo: il portoghese è il classico allenatore “integralista”, che non concede deroghe né scende a compromessi con il suo modo di giocare. Al Milan riproporrà quindi il 3-4-3/3-4-2-1 super offensivo che lo aveva fatto notare allo Sporting e poi però affondare allo United. L’impressione è che la rosa attuale dei rossoneri necessiterà di almeno 3-4 innesti tra i titolari per rispondere alle esigenze di Amorim. Tra i difensori Pavlovic può fare sicuramente al caso del portoghese, ma molti più dubbi ci sono su Gabbia e soprattutto su Tomori. I quinti sono fondamentali nel suo gioco offensivo, devono garantire superiorità numerica e agire spesso da ali.

In questo contesto Saelemaekers può esaltarsi, Bartesaghi molto meno. Il centrocampo è un rebus: Modric che cosa deciderà di fare? E che ne sarà dei vari Fofana, Loftus -Cheek e del rientrante Musah? Di certo c’è solo che Jashari può beneficiare dell’arrivo di Amorim dopo un primo anno anonimo. Davanti Pulisic e Nkunku potrebbero trovarsi molto bene, soprattutto se Amorim dovesse optare per il 3-4-2-1, mentre Gimenez potrebbe avere un’occasione di redimersi. E Leao? Spinge da settimane per andare via, ma magari Amo rim può fargli cambiare idea...

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