Mondiali 2026, Deschamps gela Ciro Ferrara: "Bello di notte", imbarazzo in studio

Un simpatico botta e risposta tra Ciro Ferrara e Didier Deschamps. Al termine della partita vinta dalla Francia contro il Senegal, valevole per il girone dei Mondiali, il tecnico francese si è presentato ai microfoni di DAZN. In studio ha ritrovato uno dei suoi vecchi compagni della Juventus: insieme hanno vinto l'ultima Champions League conquistata dalla Vecchia Signora. "Ciao Didier, come stai? Tutto bene?", gli ha domandato l'ex Napoli. Il transalpino gli ha risposto con un'espressione che è tutto un programma: "Ohhh Bello di notte!", suscitando le risate di tutto lo studio. "Grande Didier, mi fa davvero piacere. Era tanto tempo che non ci vedevamo e non ci sentivamo. Volevo farti anche io i complimenti per la partita", ha proseguito Ciro Ferrara.

L'opinionista, però, non ha compreso il motivo di quella battuta: "Bello di notte? Non so, tra l'altro è l'unico che me l'ha detto. Neanche i miei figli mi dicono che sono bello. Perché di notte? Me lo deve spiegare. Dovreste chiedere a lui cosa intendesse. Per fortuna l'ha detto a mezzanotte, così magari tutti stavano dormendo e non se ne sono accorti".