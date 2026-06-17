Mondiali 2026, Deschamps gela Ciro Ferrara: "Bello di notte", imbarazzo in studio

Un simpatico botta e risposta tra Ciro Ferrara e Didier Deschamps. Al termine della partita vinta dalla Francia contro il Senegal, valevole per il girone dei Mondiali, il tecnico francese si è presentato ai microfoni di DAZN. In studio ha ritrovato uno dei suoi vecchi compagni della Juventus: insieme hanno vinto l'ultima Champions League conquistata dalla Vecchia Signora. "Ciao Didier, come stai? Tutto bene?", gli ha domandato l'ex Napoli. Il transalpino gli ha risposto con un'espressione che è tutto un programma: "Ohhh Bello di notte!", suscitando le risate di tutto lo studio. "Grande Didier, mi fa davvero piacere. Era tanto tempo che non ci vedevamo e non ci sentivamo. Volevo farti anche io i complimenti per la partita", ha proseguito Ciro Ferrara.
L'opinionista, però, non ha compreso il motivo di quella battuta: "Bello di notte? Non so, tra l'altro è l'unico che me l'ha detto. Neanche i miei figli mi dicono che sono bello. Perché di notte? Me lo deve spiegare. Dovreste chiedere a lui cosa intendesse. Per fortuna l'ha detto a mezzanotte, così magari tutti stavano dormendo e non se ne sono accorti".
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Difficile comprendere il significato della battuta di Deschamps. Forse il francese si è confuso con un altro grande ex bianconero: Boniek. L'avvocato Agnelli, celebre per inventare soprannomi ai suoi pupilli, aveva coniato questa espressione per il polacco, motivandola con il fatto che l'attaccante era spesso decisivo nelle partite di Coppa dei Campioni, che si giocano sempre di sera. Quindi di notte.