Inter, dopo Palestra un'altra beffa? Chi piomba su Solet

Non basta Marco Palestra, diretto al Chelsea dopo il sorpasso a inizio settimana sull’Inter. Ora i nerazzurri rischiano di vedersi complicare un'altra trattativa, in questo caso quella per Oumar Solet, difensore dell'Udinese da mesi indicato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Il club di viale della Liberazione si era mosso con anticipo, trovando un'intesa di massima con il giocatore. A frenare l'operazione è però la distanza economica con l'Udinese. L'Inter è arrivata a mettere sul tavolo circa 20 milioni di euro, mentre il club friulano continua a valutare il cartellino del francese tra i 25 e i 30 milioni.

Una forbice che fino a qualche settimana fa sembrava destinata a ridursi, ma il rallentamento della trattativa ha aperto nuovi scenari. Su Solet, infatti, è piombato l'Atletico Madrid. Il club di Diego Simeone segue con attenzione il centrale classe 2000 e starebbe valutando un affondo concreto nei prossimi giorni. Se dovesse arrivare un'offerta ufficiale dalla Spagna, la posizione dell'Inter potrebbe complicarsi sensibilmente. Il francese non ha mai nascosto il gradimento per la destinazione milanese, ma il mercato spesso segue logiche diverse dalle preferenze dei giocatori. Per questo motivo ad Appiano osservano con attenzione le mosse dei Colchoneros, consapevoli che un inserimento deciso dell'Atletico potrebbe cambiare gli equilibri della corsa.