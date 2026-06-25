Inter, dopo Palestra un'altra beffa? Chi piomba su Solet

Non basta Marco Palestra, diretto al Chelsea dopo il sorpasso a inizio settimana sull’Inter. Ora i nerazzurri rischiano di vedersi complicare un'altra trattativa, in questo caso quella per Oumar Solet, difensore dell'Udinese da mesi indicato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Il club di viale della Liberazione si era mosso con anticipo, trovando un'intesa di massima con il giocatore. A frenare l'operazione è però la distanza economica con l'Udinese. L'Inter è arrivata a mettere sul tavolo circa 20 milioni di euro, mentre il club friulano continua a valutare il cartellino del francese tra i 25 e i 30 milioni.
Una forbice che fino a qualche settimana fa sembrava destinata a ridursi, ma il rallentamento della trattativa ha aperto nuovi scenari. Su Solet, infatti, è piombato l'Atletico Madrid. Il club di Diego Simeone segue con attenzione il centrale classe 2000 e starebbe valutando un affondo concreto nei prossimi giorni. Se dovesse arrivare un'offerta ufficiale dalla Spagna, la posizione dell'Inter potrebbe complicarsi sensibilmente. Il francese non ha mai nascosto il gradimento per la destinazione milanese, ma il mercato spesso segue logiche diverse dalle preferenze dei giocatori. Per questo motivo ad Appiano osservano con attenzione le mosse dei Colchoneros, consapevoli che un inserimento deciso dell'Atletico potrebbe cambiare gli equilibri della corsa.
Marco Palestra, dopo la beffa l'Inter studia il piano B: su chi piombaSembrava una trattativa chiusa in favore dell’Inter, poi a un passo dal gong è arrivato il sorpasso del Che...
Madrid guarda però anche a un altro talento della Serie A. Nel mirino di Simeone c'è infatti Manu Koné della Roma. I giallorossi sono chiamati a sistemare i conti entro fine mese per rispettare gli impegni presi con la Uefa nell'ambito del Settlement Agreement e potrebbero essere costretti a sacrificare qualche pezzo pregiato della rosa. Tra i candidati alla cessione c'è proprio il centrocampista francese, già seguito dall'Inter la scorsa estate. L'Atletico lo considera un profilo ideale per il proprio centrocampo e valuta un'operazione da circa 40-45 milioni di euro. Una cifra che aiuterebbe la Roma a raggiungere gli obiettivi finanziari richiesti e consentirebbe a Simeone di aggiungere qualità e fisicità alla sua mediana.