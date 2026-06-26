Milan, "un grande": le parole di Leao, dietrofront del portoghese?

Il Porto, per prendere il ‘Bebote’, sarebbe pronto a mettere sul tavolo un'offerta da 28 milioni di euro più altri 7 di bonus, una cifra che consentirebbe al Milan di chiudere l'operazione senza registrare una minusvalenza e persino con una lieve plusvalenza, visto che il valore residuo a bilancio del giocatore è sceso attorno ai 21 milioni. Parallelamente, continua a far discutere anche la situazione di Rafael Leao . Fino a poche settimane fa il portoghese sembrava avere aperto con decisione alla possibilità di lasciare Milano. Dopo la fine della stagione aveva dichiarato: "Penso di avere già dato tutto quello che avevo. Tutti abbiamo dei sogni, delle ambizioni. Io ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato”.

Il mercato del Milan non è ancora entrato nel vivo, ma nelle ultime ore dall'estero è rimbalzata un'indiscrezione destinata a far discutere. Dal Messico, infatti, Deportes Total MX ha parlato di contatti molto avanzati tra il Porto e il club rossonero per Santiago Gimenez , attaccante arrivato appena pochi mesi fa a Milano ma già al centro di possibili movimenti. Secondo quanto riportato, il nuovo allenatore dei portoghesi, Francesco Farioli, avrebbe indicato il centravanti messicano come uno degli obiettivi principali per rinforzare l'attacco.

Un concetto ribadito poco dopo in un'altra intervista, registrata prima della conclusione del campionato, nella quale aveva spiegato: "Ho bisogno di una nuova sfida. In Italia il campionato si sta evolvendo, ma per il mio calcio la Premier League o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento”. Le dichiarazioni rilasciate dopo il gol segnato contro l'Uzbekistan, però, hanno lasciato intravedere un atteggiamento diverso. Alla domanda sull'arrivo di Ruben Amorim al Milan, il nazionale lusitano ha risposto: "So che è un allenatore molto bravo, ha fatto bene in Portogallo, allo United non è andata come voleva ma resta un grande allenatore. Deciderò la mia vita dopo il Mondiale". E se a questo aggiungiamo il commento di Ibrahimovic — “Sono veramente contento per il gol di Leao. Quando gioca e performa a questi livelli, per me è uno dei migliori in assoluto” — ecco che non è da escludere un clamoroso dietrofront.