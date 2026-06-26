Jannik Sinner, magia con Djokovic: il numero 1 ride di se stesso

I due hanno lavorato a lungo sul Centre Court, alternando scambi intensi a momenti decisamente più leggeri. Del resto i precedenti tra loro non si contano più e l'ultimo, nella semifinale di Wimbledon 2025, ha regalato a Sinner una delle vittorie più importanti della carriera, prima del trionfo in finale. Quest'anno il tabellone potrebbe riproporli uno contro l'altro e il test di oggi è sembrato un piccolo antipasto.

A strappare un sorriso per entrambi è stato un punto spettacolare arrivato durante uno degli ultimi game. Djokovic ha trovato un servizio esterno vicino alla riga, costringendo Sinner a rincorrere una palla quasi impossibile. L'azzurro, invece di cercare un colpo potente, ha semplicemente accompagnato la risposta sfruttando la velocità del servizio. Ne è uscito un lungolinea imprendibile che ha lasciato senza parole anche lui. Il serbo, di rimando, ha applaudito subito la giocata, complimentandosi in italiano con il rivale. Sinner, ridendo, ha allargato le braccia come per dire che quel colpo gli era riuscito meglio del previsto. Un siparietto che ha confermato il clima rilassato dell'allenamento e che è stato accolto con entusiasmo anche dagli spettatori presenti.

La seduta è servita però anche a cancellare i dubbi sulle condizioni di Djokovic. Dopo aver rinunciato all'Armani Classic si era parlato di qualche fastidio fisico, ma in campo il sette volte campione di Wimbledon è apparso in buone condizioni, sostenendo senza problemi un allenamento intenso. Ora entrambi possono concentrarsi sul torneo: tra pochi giorni si farà sul serio e, se il sorteggio lo permetterà, il 12esimo confronto tra Sinner e Djokovic potrebbe andare in scena proprio sui prati dell'All England Club.