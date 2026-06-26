Mondiali 2026, "la zona 14": Henry svela il segreto di Leo Messi

Chi è stato attento in queste prime partite dei Mondiali americani - e non solo - si sarà reso conto di una cosa. Lionel Messi è un alieno. E questo si sapeva. Ma la Pulce predilige una zona del campo in particolare. Quella centrale, appena fuori dall'area di rigore. Lì è infallibile, letale. Thierry Henry, che è stato suo compagno di squadra ai tempi del Barcellona, ha spiegato nel dettaglio la sua azione tipo.
"Lionel Messi vive, respira, dorme, prende un caffè in quella zona, la Zona 14 – le parole di Henry a Fox Sport -. Lasciate che ve lo spieghi. La Zona 14 è un'area centrale appena fuori dall'area avversaria. Sappiamo tutti che la Zona 17 è la zona in cui si segnano più gol. Ovviamente è lì che si trova la porta. Ma se sai come muoverti qui e capisci il gioco, puoi segnare molti gol. E Lionel Messi sa esattamente come stare qui. Questa è casa sua. È qui che segna molti gol".
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"La palla gli arriverà. Qui in quella Zona 14 gli attaccanti fanno inserimenti. Se uno qualsiasi dei difensori esce, dovrà vedersela con un passaggio di Lionel Messi e lui segnerà e insaccherà la palla. Sta entrando in zona 14… nessuno può difendersi quando sei in transizione. È complicato perché quando la palla entra in zona 13 o in zona 16, tutti si riversano in area con le loro incursioni. E se sei abbastanza intelligente da uscire, ricevere la palla e ovviamente hai la qualità di Lionel Messi, puoi segnare".
Thierry Henry explains why Messi always score from the same part of the pitch pic.twitter.com/ozs6mEvu9O— AM☬ (@AbsoluteMxssi) June 25, 2026