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Mondiali 2026, Lele Adani impazzisce in diretta? Rimedio spiazzato: "Non dico altro"

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venerdì 26 giugno 2026
Mondiali 2026, Lele Adani impazzisce in diretta? Rimedio spiazzato: "Non dico altro"

1' di lettura

Il solito show di Lele Adani. La vittoria dell'Ecuador contro la Germania - già qualificata come prima del girone - ha dato ampio spazio all'estro del telecronista Rai, che come suo costume si è lasciato andare a urla, riflessioni e commenti sopra le righe. "Crolla il New Jersey! Tutto lo stadio balla! Una gioia incredibile! Non smette di sognare questa squadra che aveva fatto così bene alle qualificazioni, Neuer incredulo davanti ai piccoli che vogliono diventare grandi", ha detto. "Ovviamente non ho da aggiungere altro", l'intervento di Alberto Rimedio.

"Tutto portava alla disfatta ma se ci credi - ha proseguito Adani, incontenibile - e hai un popolo che per tre giorni dice: ‘Se puede' allora ci credi guardi il cielo e pensi che anche l'impossibile possa diventare possibile!!! Queste cose te le dà il calcio, queste lacrime te le dà il calcio!!! E anche quando sembra difficile l'Ecuador rimane dentro e il Mondiale per chi ci crede continua".

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Sui social in tanti non hanno apprezzato il virtuosismo di Adani in telecronaca: "Adani si lascia andare a un festeggiamento finale che ha del patetico – scrive qualcuno mentre altri sottolineano ancora –. Ma è impazzito? Secondo me nemmeno in Ecuador hanno strillato quanto Adani per il loro gol".

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