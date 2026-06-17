Mondiali 2026, "rigore tutta la vita": la gaffe in diretta di Lele Adani

La partita l'ha vinta la Francia, ma uno dei momenti più commentati del match contro il Senegal ai Mondiali 2026 di Usa-Canada-Messico è arrivato davanti al monitor del Var. Protagonista involontario Daniele Adani, che durante la telecronaca Rai si è sbilanciato sul presunto rigore per Kylian Mbappé con una sicurezza che pochi secondi dopo sarebbe stata smentita dalla decisione arbitrale. L'episodio è nato nella ripresa, quando la punta del Real è entrata in area ed è finita a terra dopo un intervento in scivolata di Sadio Mané. L’arbitro ha lasciato correre, ma è stato richiamato per una revisione al monitor. Mentre il direttore di gara osservava le immagini, Adani non ha avuto dubbi sull'esito del controllo: "E infatti, caro Beppe, questo, com'era fallo del primo tempo, è rigore ieri, oggi, domani, dopodomani, fra 3 giorni, fra 1 settimana, fra 1 mese, 1 anno e tutta la vita qui".

Una sentenza pronunciata in diretta nazionale che però si è scontrata con la valutazione dell'arbitro. Dopo aver rivisto l'azione da diverse angolazioni, il direttore di gara ha deciso di non concedere il penalty e ha ordinato la ripresa del gioco con un rinvio dal fondo. La scelta ha colto di sorpresa lo stesso commentatore. Nel momento in cui l'arbitro ha indicato la propria decisione, Adani ha reagito con evidente stupore: "Cosa ha dato? No. Ha dato, ha dato il rinvio dal fondo". Una reazione accompagnata da una risata incredula, prima di una frase ancora più dura rivolta all'australiano Alireza Faghani: "Questo è il peggior arbitro della storia dei Mondiali".