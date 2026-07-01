Jannik Sinner, Ambesi zittisce i gufi: "Adesso tutti muti"

Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, è intervenuto nella nuova puntata di TennisMania, rubrica in onda sul canale YouTube di OA Sport. Al centro del dibattito ovviamente il primo turno di Wimbledon, in cui sia Jannik Sinner che Novak Djokovic hanno faticato parecchio. Sulla partita del numero 1 al mondo, Ambesi ha detto: "Può anche succedere di affrontare avversari in palla e di soffrire. Non ci trovo niente di clamoroso. Ci sono tanti aspetti positivi nella vittoria di ieri: il fatto di aver risolto la pratica in tre ore e mezza, mettendo a tacere tutti quelli che sostenevano la scarsa attitudine di Jannik Sinner alle partite di lunga durata. I 31 ace sono lì davanti a tutti e meritano comunque un approfondimento: il 90% di punti vinti con la prima di servizio".

"Poi - continua il giornalista - ci sono anche situazioni su cui ragionare. Il primo set non è stato affrontato in maniera impeccabile. Perdere il servizio da 40-0 di vantaggio e sostanzialmente lasciare il set all’avversario ha complicato il percorso di Sinner. Quel game del primo set è stato determinante e secondo me ha cambiato l’inerzia della partita. Poi ci sono sempre gli avversari che possono alzare l’asticella. Kecmanović in passato è andato vicino a battere anche Alcaraz, fu sconfitto al tie-break del terzo. È un giocatore che ha picchi di rendimento molto alti, normalmente però non li mantiene a lungo, ed è un po’ questo il suo limite. Il rovescio è da primi dieci al mondo, non ci sono dubbi. Bravo Sinner a riprendere in mano la partita. Se togli il primo set, in cui al di là di quel game sfortunato Kecmanović stava facendo qualcosina in più, e il terzo set, perso con Sinner che non concretizza tante palle break, gli altri tre sono stati vinti in maniera piuttosto netta".