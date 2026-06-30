Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Marito Roccella
Mondiali 2026
Generale Vannacci
Andrea Sempio

Jannik Sinner, cosa c'è dietro la drammatica caduta

di Lorenzo Pastugliamartedì 30 giugno 2026
Jannik Sinner, cosa c'è dietro la drammatica caduta

2' di lettura

Per qualche secondo, sul Centrale di Wimbledon, il pubblico ha trattenuto il fiato. All'inizio del terzo set della sfida contro Miomir Kecmanovic, Jannik Sinner è scivolato nel tentativo di recuperare una palla, con la caviglia sinistra che si è piegata e il ginocchio destro rimasto in una posizione innaturale durante la caduta. Un'immagine che ha riportato alla mente i numerosi problemi fisici affrontati dall'altoatesino negli ultimi anni.

Tra il 2022 e il 2023, come ricorda La Stampa, infatti, il numero uno del mondo è stato costretto a fare i conti con diversi stop. L'anca gli costò il ritiro contro Andrey Rublev al Roland Garros e una sconfitta a Roma contro Stefanos Tsitsipas, mentre la caviglia lo obbligò a fermarsi prima del match di Amburgo e durante il torneo di Sofia. Anche ad Adelaide, nel 2023, un nuovo fastidio all'anca limitò il suo rendimento contro Sebastian Korda.

Jannik Sinner, esordio drammatico a Wimbledon: caduta rovinosa, urla, sangue. Ma rimonta Kecmanovic e vince

Un esordio drammatico, per Jannik Sinner a Wimbledon. Drammatico ma vincente. Il numero 1 al mondo si impone in cinque s...

Fortunatamente, questa volta le conseguenze sono state minime. Dopo essersi rialzato, Sinner ha ripreso a giocare senza particolari problemi, riuscendo a completare la rimonta fino alla vittoria: "Sono episodi che non puoi controllare, anche se proprio per questo faccio tanta prevenzione — ha spiegato al termine dell’incontro — Specie nei primi giorni del torneo, quando l'erba non è consumata. In quelle situazioni hai zero controllo. Sono stato fortunato, perché è stata una gran brutta caduta, ma dopo ho cercato di continuare a muovermi naturalmente, e nel quarto e quinto set mi sono sentito bene".

Jannik Sinner, caduta-choc a Wimbledon: gambe a compasso, l'urlo, la scarpa zuppa di sangue

Attimi di paura per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo di tennis è caduto sul 2-2 del terzo set contro Kecman...

A rendere ancora più curioso l'episodio è stata la macchia di sangue comparsa sulla scarpa bianca del campione italiano, provocata da un'unghia lesionata. Anche in questo caso Sinner ha scelto l’ironia: "Ho passato di peggio — ha detto sorridendo — Non ho cambiato le scarpe perché non volevo disturbare Miomir. Piuttosto mi sono stupito che mi abbiamo fatto continuare: a Wimbledon bisogna vestirsi di bianco, e io avevo del rosso sulle scarpe”.

tag
wimbledon
jannik sinner

Paura al primo turno Jannik Sinner, esordio drammatico a Wimbledon: caduta rovinosa, urla, sangue. Ma rimonta Kecmanovic e vince

Paura tra lo staff Jannik Sinner, caduta-choc a Wimbledon: gambe a compasso, l'urlo, la scarpa zuppa di sangue

L'ex tennista Sinner, Claudio Pistolesi: "Mi è successa la stessa cosa, come una martellata in testa"

ti potrebbero interessare

Milan, Akram Jadid: i numeri impressionanti del fenomeno di 15 anni

Milan, Akram Jadid: i numeri impressionanti del fenomeno di 15 anni

Lorenzo Pastuglia
Super Jacobs in Austria per stupire

Super Jacobs in Austria per stupire

Il Como spaventa le big Ma guai ad avere fretta

Il Como spaventa le big Ma guai ad avere fretta

Claudio Savelli
La Roma sfida il fair play: paga la multa, tiene i big

La Roma sfida il fair play: paga la multa, tiene i big