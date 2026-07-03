Kylian Mbappè, il pesante sospetto su quelle bolle in faccia

Bastano pochi secondi e un fermo immagine per scatenare il caos sui social. È successo a Kylian Mbappé durante Francia-Svezia, partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026 poi vinta 3-0 dai Bleus con una doppietta proprio dell'attaccante del Real Madrid. Dopo una grande occasione fallita nel primo tempo, con il pallone spedito sul palo su cross di Koundé, la regia ha indugiato sul suo volto. Sotto il mento si notavano alcuni piccoli sfoghi della pelle e da quel momento sono iniziate a circolare le teorie più disparate.

C'è chi ha provato addirittura a collegare quei segni all'uso di steroidi o di sostanze dopanti. Un'accusa che, però, non è supportata da alcun elemento concreto. Anzi, in diversi casi le immagini condivise online sono state perfino ritoccate, accentuando lo sfogo cutaneo rispetto a quanto mostrato dalla diretta televisiva. La spiegazione, in realtà, è molto più semplice e riguarda un disturbo piuttosto comune. Con ogni probabilità si tratta di pseudofolliculitis barbae, cioè la classica infiammazione provocata dai peli incarniti. Succede quando il pelo, invece di uscire all'esterno, ricresce sotto la pelle causando piccoli rigonfiamenti e arrossamenti.

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È una condizione frequente soprattutto nelle persone con barba riccia o particolarmente folta e può accentuarsi dopo rasature molto profonde. Anche una partita giocata ad alta intensità può peggiorare temporaneamente la situazione. Calore, sudore e sfregamento continuo rendono infatti la pelle più irritata. Un'altra possibilità è che si tratti semplicemente di una lieve forma di acne, resa più evidente proprio durante lo sforzo. Insomma, niente di misterioso e soprattutto nessun elemento che possa far pensare al doping. Ancora una volta un'immagine estrapolata dal contesto è bastata per alimentare un caso inesistente. E nel giro di poche ore una normale irritazione della pelle si è trasformata, senza alcun riscontro, nell'ennesima teoria complottista diventata virale sui social.

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