Sinner, il gran rifiuto dei genitori a Wimbledon: "Li capisco..."

All'altoatesino campione in carica, che ieri ha sconfitto in 3 set l'americano Jenson Brooksby, è stato chiesto perché mamma e papà non fossero presenti alla sua partita d'esordio sul Centre Court lunedì scorso, mentre la vincitrice del torneo femminile dell'anno scorso, Iga Swiatek, aveva avuto il padre e la sorella nel Royal Box il giorno successivo. Si è scoperto che anche i genitori di Sinner erano stati invitati, ma quel genere di evento mondano ed elegante, a quanto pare, non fa per loro.

"Conosco i miei genitori. Gliel'ho chiesto, ma era impossibile", ha risposto con un sorriso un po' imbarazzato Jannik dopo aver sconfitto Brooksby sul Court No. 1 qualificandosi così per gli ottavi di finale.