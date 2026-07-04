Sinner, il gran rifiuto dei genitori a Wimbledon: "Li capisco..."

Niente "royal box" a Wimbledon per Hanspeter e Siglinde Sinner. E non certo per una decisione dell'All England Club, anzi.
I genitori di Jannik Sinner hanno cortesemente ma fermamente rifiutato l'invito a presenziare nel palco d'onore del terzo Slam della stagione, sulla sacra erba di Londra.
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All'altoatesino campione in carica, che ieri ha sconfitto in 3 set l'americano Jenson Brooksby, è stato chiesto perché mamma e papà non fossero presenti alla sua partita d'esordio sul Centre Court lunedì scorso, mentre la vincitrice del torneo femminile dell'anno scorso, Iga Swiatek, aveva avuto il padre e la sorella nel Royal Box il giorno successivo. Si è scoperto che anche i genitori di Sinner erano stati invitati, ma quel genere di evento mondano ed elegante, a quanto pare, non fa per loro.
"Conosco i miei genitori. Gliel'ho chiesto, ma era impossibile", ha risposto con un sorriso un po' imbarazzato Jannik dopo aver sconfitto Brooksby sul Court No. 1 qualificandosi così per gli ottavi di finale.
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Come noto, Hanspeter e Siglinde lavoravano in un rifugio sciistico. Il padre fa lo chef e la madre è in sala. "Non ne abbiamo quasi nemmeno discusso", ha detto Sinner ridendo a proposito dell'invito al Royal Box. "Hanno altre cose da fare e lo capisco". I suoi genitori, però, vennero alla finale dell'anno scorso e si sedettero nel box riservato al team del giocatore per vedere il figlio battere Carlos Alcaraz e conquistare il primo storico titolo. Lunedì, tuttavia, c'era un genitore famoso nel Royal Box a seguire Sinner: David Beckham ha portato sua madre alla partita.