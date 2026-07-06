Libero logo
Scandalo Conte-Covid
Jannik Sinner
Mondiali 2026
Andrea Sempio

Novak Djokovic spiazza la giornalista: "Ma la tua mente vaga?"

di Lorenzo Pastuglialunedì 6 luglio 2026
Novak Djokovic spiazza la giornalista: "Ma la tua mente vaga?"

2' di lettura

Da poco reduce dalla vittoria contro Roman Safiullin, Novak Djokovic ha prima sintetizzato il proprio stato d'animo con una frase che ha strappato un sorriso al pubblico: "Sopravvivere per poi prosperare. È così che mi sento. Spero che adesso arrivi la parte del prosperare". Un modo per raccontare una partita più complicata di quanto dica il risultato e una prima settimana in cui ha dovuto gestire anche qualche problema fisico.

Nel corso dell'incontro, infatti, il serbo si è lasciato andare a diversi gesti di frustrazione: urla, qualche richiamo al proprio angolo e persino una pallina scagliata contro il tabellone. Da qui la domanda di Annabel Croft, ex tennista e oggi volto della Bbc, che gli ha chiesto come riesca a mantenere sempre alta la concentrazione e se la sua mente, ogni tanto, finisca per distrarsi. La risposta di Nole ha spiazzato anche l'intervistatrice. "E anche per gli sfoghi. Come? Gli sfoghi, i momenti di nervosismo. Oggi ne abbiamo visti alcuni. Vi chiedo scusa. Ma ritornando alla tua domanda ‘La tua mente ogni tanto vaga? E se succede, dove va?’", ha detto, ribaltando la domanda e coinvolgendo direttamente Croft.

Jannik Sinner, demolito Mochizuki in soli tre set: l'azzurro vola ai quarti

Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L'azzurro, campione in carica, sconfigge in ...

L'ex giocatrice è rimasta sorpresa, ma Djokovic ha proseguito il suo ragionamento: "Hai giocato anche tu, giusto? Ai vecchi tempi, te lo ricordi? La nostra mente vaga continuamente. È molto difficile riuscire a mantenerla nel momento presente. Chi ci riesce è un vincitore”. Una riflessione che va oltre il tennis e racconta bene il momento del numero uno al mondo, chiamato a gestire aspettative enormi e una pressione costante. Alla fine Croft ha chiuso l'intervista con un sorriso: "Beh, oggi sei stato un vincitore e sei ai quarti di finale. Complimenti, Novak Djokovic!”. E il Centrale gli ha tributato un altro lungo applauso.

Jannik Sinner, l'allarme di Paolo Crepet: "Sta misurando i suoi limiti"

"Jannik ha sofferto un eccesso di pressione, ha sostato troppo a lungo dentro una forzatura". Paolo Crepet ha ...
tag
novak djokovic

prodezza a wimbledon Novak Djokovic da urlo, il tuffo immaginifico: come chiude il set

La gag Novak Djokovic terrorizza la raccattapalle: occhio alle forbici...

Paura tra lo staff Jannik Sinner, caduta-choc a Wimbledon: gambe a compasso, l'urlo, la scarpa zuppa di sangue

ti potrebbero interessare

Mondiali 2026, Brasile eliminato? Colpa di un gatto. I tifosi ne sono convinti

Mondiali 2026, Brasile eliminato? Colpa di un gatto. I tifosi ne sono convinti

Mondiali 2026, l'infortunio più strano di sempre: come si fa male Henderson

Mondiali 2026, l'infortunio più strano di sempre: come si fa male Henderson

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, il gesto verso i tifosi ferma tutto: "Voglio dire una cosa"

Jannik Sinner, il gesto verso i tifosi ferma tutto: "Voglio dire una cosa"

Lorenzo Pastuglia
Mondiali 2026, Ancelotti sotto accusa in Brasile: "Noi non siamo europei"

Mondiali 2026, Ancelotti sotto accusa in Brasile: "Noi non siamo europei"

Redazione