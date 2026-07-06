Novak Djokovic spiazza la giornalista: "Ma la tua mente vaga?"

Da poco reduce dalla vittoria contro Roman Safiullin, Novak Djokovic ha prima sintetizzato il proprio stato d'animo con una frase che ha strappato un sorriso al pubblico: "Sopravvivere per poi prosperare. È così che mi sento. Spero che adesso arrivi la parte del prosperare". Un modo per raccontare una partita più complicata di quanto dica il risultato e una prima settimana in cui ha dovuto gestire anche qualche problema fisico.

Nel corso dell'incontro, infatti, il serbo si è lasciato andare a diversi gesti di frustrazione: urla, qualche richiamo al proprio angolo e persino una pallina scagliata contro il tabellone. Da qui la domanda di Annabel Croft, ex tennista e oggi volto della Bbc, che gli ha chiesto come riesca a mantenere sempre alta la concentrazione e se la sua mente, ogni tanto, finisca per distrarsi. La risposta di Nole ha spiazzato anche l'intervistatrice. "E anche per gli sfoghi. Come? Gli sfoghi, i momenti di nervosismo. Oggi ne abbiamo visti alcuni. Vi chiedo scusa. Ma ritornando alla tua domanda ‘La tua mente ogni tanto vaga? E se succede, dove va?’", ha detto, ribaltando la domanda e coinvolgendo direttamente Croft.