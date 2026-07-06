L'aria che tira, Parenzo sbalordito in diretta: "Una cosa mai vista". Cosa è successo

Il nuovo attacco di Donald Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni, che arriva alla vigilia dal vertice della Nato di Ankara, è senza ombra di dubbio la notizia del giorno. Non sorprende dunque che David Parenzo, a L'aria che tira su La7, abbia aperto la puntata di oggi, 6 luglio, parlando proprio di quell'episodio. "Una cosa incredibile, una cosa sostanzialmente mai vista", ha detto il conduttore.

Trump ha pubblicato su Truth Social un’immagine che ritrae la premier italiana in atteggiamento di "adorazione" davanti a lui, accompagnata dalla frase "Restraining order needed" ("È necessario un ordine restrittivo"). "Non possiamo più chiamarlo ormai un attacco a freddo - commenta ancora Parenzo -, ma sicuramente alla vigilia del vertice di Ankara è un attacco inaspettato, anche nella forma. È una foto che chiaramente è ritoccata, qualcuno dice un fotomontaggio. Trump tratta Giorgia Meloni come fosse una stalker: mette questa faccia di Meloni quasi adorante nei confronti di Trump".

"Insomma - chiude Parenzo - continuano gli attacchi del presidente americano nei confronti della nostra premier alla vigilia di un appuntamento politico importante". In Italia, la provocazione ha spinto i leader del centrodestra a riunirsi per concordare una linea comune di risposta. L’episodio ha suscitato numerose reazioni politiche.

Tra queste, quella di Carlo Calenda (leader di Azione), che su X ha definito Trump "un ignobile bullo da quattro soldi" e ha espresso "piena solidarietà" alla presidente del Consiglio Meloni.Il gesto di Trump, oltre a essere considerato irrispettoso verso un alleato Nato, rischia di complicare i rapporti tra Italia e Stati Uniti proprio in un momento delicato per la politica internazionale, alla vigilia di un importante summit dell’Alleanza Atlantica. Da qualche tempo il presidente Usa ha messo la premier italiana nel mirino con offese piuttosto fuori luogo. In ordine di tempo l'ultima riguarda la foto al G7 che secondo Trump sarebbe stata chiesta dalla Meloni. Circostanza smentita con forza da palazzo Chigi.