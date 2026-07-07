Mondiali 2026, il Belgio travolge gli Usa e Lukaku umilia Trump

“Overturn this", ribaltate questo. Il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e vola ai quarti dei Mondiali di calcio. Una lezione ai padroni di casa e soprattutto a Donald Trump, sbeffeggiato in campo e fuori. Prima Romelu Lukaku, autore del quarto gol, festeggia ballando la “Trump Dance”. Poi l’account X della Nazionale, Belgian Red Devils, pubblicato il commento velenosissimo accompagnato da due foto di Big Rom.

Il riferimento, in entrambi i casi, è alla contestatissima decisione della Fifa di revocare la squalifica per Falorin Balogun, centravanti Usa espulso ai sedicesimi ma reintegrato grazie alla sospensione decisa dalla Fifa. Lo stesso Trump ha ammesso di aver telefonato al numero 1 del calcio mondiale Gianni Infantino per lamentarsi del rosso e protestare per la squalifica del suo bomber. Detto fatto: Balogun reintegrato (con scarsi risultati) nonostante Infantino abbia precisato che la decisione, autonoma e indipendente, sia stata del giudice sportivo. Pochi, in giro per il mondo, gli hanno creduto.

Al Seattle Stadium è solo Belgio: show di De Ketelaere, trequartista dell’Atalanta che in versione “nove” segna al 9' e al 30', mentre al 57' è Hans Vanaken a fare tris sfruttando dalla trequarti un rinvio maldestro del portiere Freese.

Nervosissimo il ct americano Mauricio Pochettino non ha nascosto la sua frustrazione , dando un calcio a delle bottigliette d'acqua.

Al 93' il liberatorio sigillo di Lukaku, al terzo centro in questo Mondiale (e tutti uscendo dalla panchina). Per gli americani al 31' la rete dell’illusione di Malik Tillman. La squadra di Garcia ora troverà venerdì sera ai quarti la Spagna, che con un gol di Merino al 90’ ha stroncato il Portogallo e messo la parola fine ai sogni iridati del 41enne Cristiano Portogallo, uscito in lacrime.