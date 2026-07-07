Lepore, il sindaco Pd di Bologna, al 64esimo posto nella classifica di gradimento: "Perché era atteso"

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore è l'ultimo per gradimento tra i colleghi dei capoluoghi dell'Emilia Romagna e addirittura alla posizione 64 a livello nazionale. Questo è l'impietoso risultato della Governance Poll pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, la classifica dei primi cittadini d'Italia. Sul podio, per la cronaca, c'è Sara Funaro, sindaca di Firenze, con un gradimento del 66%, (+5,4% rispetto al 60,6% delle elezioni nel 2024). Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con il 65% e medaglia di bronzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con il 64 per cento. Lepore, esponente di spicco del Partito democratico, raccoglie un risicato 51% di consenso, in calo del 10,9% rispetto al 61,9% alle elezioni del 2021. Più di un campanello d'allarme, a un solo anno dalle prossime amministrative. A fronte di questo verdetto, il sindaco non si nasconde e sottolinea il peso dei cantieri, preparandosi a ricostruire la "connessione sentimentale" con la città.

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"Il dato è comprensibile e, in qualche misura, atteso. In questi cinque anni - commenta il dem -, l'amministrazione ha scelto di cogliere fino in fondo l'opportunità irripetibile del Pnrr e di molte altre occasioni di investimento, mettendo a terra risorse importanti per Bologna". Questo ha significato "molti cantieri, molti disagi e una fatica reale per cittadini, famiglie, commercianti e quartieri, che ringraziamo ancora una volta per la pazienza", prosegue Lepore, aggiungendo che "una parte dei bolognesi sta aspettando la fine dei cantieri per esprimere un giudizio definitivo sull'amministrazione, anche per questo siamo impegnati senza sosta a finire presto e bene".

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Ora però "si apre una fase diversa. Nei prossimi mesi - guarda avanti il primo cittadino- molti cantieri diventeranno opere, servizi, spazi pubblici e nuove possibilità. I bolognesi devono poter vedere e godere i frutti della pazienza di questi anni: una città più bella, più accessibile, con più servizi e più qualità della vita". Questo perché "in un'epoca di tagli, Bologna ha scelto di andare in controtendenza - rivendica il sindaco lanciando di fatto già la campagna elettorale per la sua riconferma - e investire sul proprio futuro senza lasciare cadere a terra un euro di Pnrr o di fondi nazionali. Lo abbiamo deciso assieme, perché dopo tanti anni di discussioni serviva il coraggio del fare".

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