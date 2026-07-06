I tifosi marocchini assaltano le città. E adesso a tremare è tutta la Francia

Dopo la qualificazione del Marocco ai quarti di finale del Mondiale americano, arrivata con un secco 3-0 contro il Canada a Houston, i battaglioni di “maranza” hanno riproposto lo stesso pessimo copione che da anni trasforma in trincee le principali città europee. Da Londra a Rotterdam, passando per i quartieri periferici e centrali di città italiane come Torino, Milano e Bologna, le strade vengono sempre messe a ferro e fuoco. Un problema serio che non si può archiviare come un semplice “eccesso di tifo”, ma che assomiglia più a una sfacciata dimostrazione di forza da parte di gruppi di ragazzi che rifiutano le regole della società civile. Specie nel capoluogo piemontese, dove il caos vero è scoppiato nel quartiere Barriera di Milano. A partire da via Giulio Cesare, sono state prese in ostaggio dalle bande di “nuovi italiani” che si sono messe a sparare fuochi d’artificio ad altezza uomo, puntandoli dritti contro le auto e le persone che passavano di lì. Vieppiù che il blocco totale del traffico e il terrore dei residenti sollevano di nuovo parecchi dubbi su come sia gestita la sicurezza dall’amministrazione “rossa” di Stefano Lorusso. La città della Mole, una volta i pro-Pal, un’altra gli antagonisti di Askatasuna, un’altra ancora i maranza, sembra ormai la Gardaland del disagio. Ma lo stesso dicasi per la Roma di Roberto Gualtieri, dove i maranza stanno da settimane assaltando la zona del Colosseo senza che sia necessaria una partita di calcio. Figurarsi ora che il match si trasformerà in un’altra miccia. Scene identiche si sono viste nei Paesi Bassi, dove le autorità hanno dovuto schierare in anticipo la polizia in tenuta antisommossa, insieme a unità cinofile e agenti a cavallo, per presidiare i quartieri più a rischio di Amsterdam, Rotterdam e Utrecht. Nonostante ciò, il bilancio finale parla di furgoni della polizia assaltati, auto private incendiate e petardi lanciati contro gli agenti.

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Tutta questa devastazione non è certo una sorpresa, ma segue una scia già vista durante i Mondiali del 2022 in Qatar. All’epoca, la corsa del Marocco si fermò in semifinale ancora contro la Francia, lasciando dietro di sé una scia di danni pesantissimi nelle piazze europee. Atti di vandalismo, feriti, negozi spaccati e scontri durissimi con la polizia videro come protagonisti immigrati di seconda, terza e ormai quarta generazione, mettendo a nudo il fallimento dei progetti di integrazione. Ora che le due nazionali stanno per affrontarsi di nuovo nei quarti di finale (giovedì alle 22), la preoccupazione tra i sindaci e i governi aumenta di ora in ora. Alcune amministrazioni locali in Francia, sapendo quanto sia esplosiva questa serata, hanno deciso di rompere gli indugi. A cominciare da Tolosa, dove il sindaco Jean-Luc Moudenc (repubblicano) s’è mosso d’anticipo introducendo già ora un coprifuoco totale per i ragazzi sotto i 16 anni che girano da soli. Il divieto scatterà dalle 22 alle 5 del mattino e verrà usato ogni volta che ci sarà una “partita a rischio”. Una decisione che dimostra il clima da legge marziale che si respira, e che molte altre città francesi potrebbero copiare a breve.