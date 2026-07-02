Juve, esplode il caso-Di Gregorio: "Tre impresentabili", il post-choc

L'attacco è arrivato direttamente dai social e ha subito acceso il mercato della Juventus. A rompere il silenzio è stata la Ca.Sportmanagement, l'agenzia che cura gli interessi di Michele Di Gregorio, con un duro messaggio pubblicato nelle storie Instagram contro il club bianconero. Nel mirino c'è la gestione del portiere, mentre la società continua a essere accostata a nuovi estremi difensori come Svilar, Vicario e Dibu Martinez.

Il passaggio più duro riguarda le scelte della dirigenza nelle ultime stagioni: "Venti giocatori nuovi in due stagioni, tre allenatori in due stagioni e tre dirigenze in due stagioni — elenca Ca.Sportmanagement — questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a Milinkovic-Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 milioni per 3 attaccanti, impresentabili. Per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli come miglior portiere della Serie A a 26 anni".