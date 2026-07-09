Mondiali 2026, "230 milioni negli Usa": Argentina, indaga l'Fbi

La Federazione calcistica argentina è finita sotto la lente dell'Fbi. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nación, le autorità statunitensi hanno avviato un'indagine sulle attività finanziarie dell'AFA negli Stati Uniti per verificare eventuali irregolarità legate a possibili ipotesi di riciclaggio di denaro e frode bancaria. Al centro degli accertamenti ci sono i rapporti tra la federazione, presieduta da Claudio Tapia dal 2017, e la società TourProdEnter LLC, incaricata di gestire gli incassi provenienti dagli accordi commerciali sottoscritti con sponsor e partner internazionali.

Sempre secondo il giornale argentino, attraverso questa società sarebbero transitati circa 230 milioni di euro riconducibili alle attività dell'Afa. Gli investigatori starebbero verificando in particolare la destinazione di una parte di queste somme, finite a società e beneficiari per i quali, almeno dalla documentazione esaminata finora, non emergerebbe una chiara giustificazione economica. L'inchiesta avrebbe inoltre acceso i riflettori su alcuni trasferimenti di denaro verso aziende riconducibili al tesoriere della federazione argentina e ad alcuni suoi familiari.