Mondiali 2026, "230 milioni negli Usa": Argentina, indaga l'Fbi

La Federazione calcistica argentina è finita sotto la lente dell'Fbi. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nación, le autorità statunitensi hanno avviato un'indagine sulle attività finanziarie dell'AFA negli Stati Uniti per verificare eventuali irregolarità legate a possibili ipotesi di riciclaggio di denaro e frode bancaria. Al centro degli accertamenti ci sono i rapporti tra la federazione, presieduta da Claudio Tapia dal 2017, e la società TourProdEnter LLC, incaricata di gestire gli incassi provenienti dagli accordi commerciali sottoscritti con sponsor e partner internazionali.
Sempre secondo il giornale argentino, attraverso questa società sarebbero transitati circa 230 milioni di euro riconducibili alle attività dell'Afa. Gli investigatori starebbero verificando in particolare la destinazione di una parte di queste somme, finite a società e beneficiari per i quali, almeno dalla documentazione esaminata finora, non emergerebbe una chiara giustificazione economica. L'inchiesta avrebbe inoltre acceso i riflettori su alcuni trasferimenti di denaro verso aziende riconducibili al tesoriere della federazione argentina e ad alcuni suoi familiari.
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Tra i soggetti coinvolti figurerebbero anche persone residenti tra Buenos Aires e Bariloche che, secondo La Nación, percepirebbero sussidi statali. La stessa testata aveva già ricostruito nei mesi scorsi il ruolo di TourProdEnter Llc nella gestione degli introiti internazionali dell'AFA. Negli ultimi quattro anni la società avrebbe amministrato il 30% dei ricavi esteri della federazione, al netto delle imposte, movimentando centinaia di milioni di dollari provenienti soprattutto dai contratti di sponsorizzazione con marchi come Adidas e Warner. Al momento non risultano contestazioni formali né conclusioni ufficiali da parte delle autorità statunitensi. L'indagine dell'Fbi è ancora nella fase preliminare di raccolta e analisi della documentazione finanziaria.