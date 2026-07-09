Russia, M5s vota con Vannacci. Poi Conte affonda Schlein dal palco: sinistra in frantumi

"Stanno costruendo una minaccia russa per convincerci che dobbiamo armarci fino ai denti". Giuseppe Conte lo dice sul palco di Napoli, condiviso con gli alleati Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. La polemica è con la Nato, ovviamente: "Continuano ad alimentare questa minaccia per giustificare questa corsa agli armamenti. Dobbiamo mandarli a casa", insiste il leader del Movimento 5 Stelle. Elly, con il Pd che sul tema Patto atlantico e l'Ucraina è assai più cauto, è rimasta in silenzio. Ma c'è da dire che Conte è perlomeno coerente: quel che dice, i 5 Stelle fanno.

Mercoledì, con 460 voti favorevoli, 136 contrari e 59 astensioni, il Parlamento europeo ha chiesto un confronto costruttivo su come far avanzare l'integrazione europea di Kiev, tenendo conto anche degli interessi strategici dell'Ue. Nell relazione adottata, in cui si valutano i progressi dell'Ucraina nelle riforme connesse al processo di adesione all'Ue, il Parlamento accoglie con favore l'apertura, nel giugno 2026, del primo gruppo tematico fondamentale nei negoziati di adesione, auspicando che gli altri gruppi siano aperti a breve. Le delegazioni di Fratelli d'Italia, nel gruppo Ecr, e Forza Italia, nel Ppe, hanno votato a favore, così come i dem, nel gruppo S&D, a parte Cecilia Strada e Marco Tarquinio, che si sono astenuti. Astenuta anche la delegazione di Avs. Hanno votato contro invece il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, la Lega e il M5s. E questo, a sinistra, è un gran bel problema, destinato a riproporsi anche nel dibattito interno. Figurarsi se il campo largo dovesse davvero gestire la politica estera d'Italia dopo essere arrivato al governo.