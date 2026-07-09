Il Pd ci prova: Nobel per la pace a Lampedusa

l gruppo parlamentare del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana ha presentato un disegno di legge, primo firmatario Giovanni Burtone, che prevede di sostenere, nelle forme consentite dall’ordinamento nazionale e internazionale, la candidatura della comunità di Lampedusa al Premio Nobel per la Pace. L’isola il 4 luglio è stata meta della visita di Papa Leone XIV, 13 anni dopo quella di Francesco.

Attraverso il provvedimento, ha spiegato Michele Catanzaro, capogruppo dem in assemblea, «intendiamo promuovere iniziative volte a valorizzare la memoria storica e civile della comunità di Lampedusa, diffondere la cultura della pace, della solidarietà e dei diritti umani». «Se il Nobel è un premio a chi ha fatto di più per la fratellanza tra le nazioni», ha aggiunto Catanzaro, «allora non esistono un luogo e una comunità che lo meritino di più. Ci auguriamo che questa iniziativa possa trovare un ampio sostegno all’Ars, un sostegno che può e deve andare oltre gli schieramenti politici. Lampedusa è uno dei luoghi più significativi del Mediterraneo, l’impegno umanitario e la vocazione all’accoglienza dei lampedusani ci ricordano che, davanti al naufragio, non si volta lo sguardo. Per la sua posizione geografica e per la storia degli ultimi decenni, l’isola è divenuta simbolo dell’incontro tra popoli, della tutela della vita umana in mare e della solidarietà verso quanti sono costretti ad abbandonare i propri Paesi a causa di guerre, persecuzioni, violazioni dei diritti umani, instabilità politica, cambiamenti climatici o condizioni estreme di povertà».

Il disegno di legge “Riconoscimento della comunità di Lampedusa quale simbolo di pace, solidarietà e accoglienza e sostegno alla candidatura al Premio Nobel per la Pace» è firmato da tutti i deputati del gruppo Pd all’Ars: Giovanni Burtone (primo firmatario), Michele Catanzaro (capogruppo), Mario Giambona, Valentina Chinnici, Antonello Cracolici, Nello Dipasquale, Calogero Leanza, Dario Safina, Ersilia Saverino, Tiziano Spada, Fabio Venezia.

Nei giorni scorsi proposte analoghe erano arrivate dalle scrittrici Stefania Auci e Dacia Maraini nonché dal giornalista ed eurodeputato francese, del gruppo Renew Europe, Bernard Guetta: «L’ammirabile umanità della quale hanno sempre dato prova gli abitanti dell’isola e le loro autorità meriterebbe ampiamente il riconoscimento internazionale che rappresenta l’attribuzione del Nobel della Pace».