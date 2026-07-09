Noval Djokovic, "la situazione è diversa": un "pizzino" per mettere Sinner in difficoltà

Alla vigilia della semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner, Novak Djokovic prova quasi a spostare i riflettori sulle condizioni fisiche. Dopo la maratona di oltre cinque ore nei quarti, il serbo lancia un messaggio che sa di prudenza, ma anche di scaramanzia: "Spero di recuperare bene, visto che avrò un giorno in più di riposo — ha detto — Poi con Sinner vedremo. La situazione è diversa rispetto all'Australian Open. Lì arrivavo dopo diversi mesi di preparazione e mi sentivo molto più fresco. Qui la maratona è arrivata nei quarti e ci ritroveremo in semifinale dopo un match durissimo per me".

Il 39enne di Belgrado si è infatti guadagnato il pass per la semifinale dopo aver battuto Felix Auger-Aliassime al termine di una battaglia durata 5 ore e 15 minuti: "Questa partita è stata quasi come una finale, ho dato tutto quello che avevo", ha raccontato il serbo. Eppure Djokovic continua a stupire anche se stesso: "Mi sorprendo ancora di quello che riesco a fare — ha aggiunto — Alla mia età riesco ancora a lottare contro giocatori che hanno quindici anni meno di me e a batterli dopo incontri così tirati. È una bellissima sorpresa".