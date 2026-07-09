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Russia, Italia sotto attacco: "Espulsi due addetti militari, fuori dal Paese entro tre giorni"

giovedì 9 luglio 2026
Russia, Italia sotto attacco: "Espulsi due addetti militari, fuori dal Paese entro tre giorni"

1' di lettura

Guerra ibrida. Un conflitto serpeggiante. Un quadro in cui entrano personaggi sospetti, diplomatici che giocano sporco. La notizia arriva da Antonio Tajani in persona, il ministro degli Esteri, il quale ha fatto sapere su X che "il Governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'Ambasciata della Federazione Russa in Italia, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma".

E ancora, Tajani aggiunge: "Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all'ambasciatore russo a Roma che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilyevich Astakhov devono lasciare Roma entro 3 giorni". Scelte radicali, tempi stretti, contingentati.

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Un caso spinoso, vicenda su cui le nostre istituzioni scelgono di non entrare nel dettaglio. Solo un'infarinatura, un poco di contesto: "Mosca continua a usare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Un'ingerenza grave e inaccettabile per le Istituzioni italiane e per la sicurezza nazionale", conclude Tajani, senza spiegare, nel dettaglio, di quale tipo di attacco si siano resi protagonisti Gorbachev e Astakhov nei confronti del nostro Paese.

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