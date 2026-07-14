L'Aria che tira, il dem contro la Ronzulli: "Maleducata", "Ignorante, deve studiare"

"Rispetto a Matteo Salvini, Conte sulla Russia è un moderato. Eppure Matteo Salvini sta in un governo": Paolo Romano del Pd lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7, suscitando subito la reazione di Licia Ronzulli di Forza Italia, ospite in studio. "Ma cosa dici?". "Lei deve avere il rispetto di farmi parlare - ha proseguito il consigliere regionale dem in Lombardia - mi dica se è vero o no che qualcuno ha detto 'meglio due Putin che mezzo Mattarella'. Lei mi dica se è vero o no che è andato sulla Piazza Rossa con la foto di Putin sulla maglietta...".

"Lei mi dica con chi sta nel Partito democratico, con Scotto o con Sensi? - lo ha incalzato la Ronzulli - Non stia a difendere Conte, il problema ce l'ha in casa. La Schlein con chi sta? Non riescono neanche a fare una risoluzione unitaria. Salvini, visto che lei lo cita, ha sempre votato con la maggioranza". A quel punto Romano ha alzato i toni: "Posso parlare? Lei è una persona maleducata che non fa finire di parlare le persone. Il modo che avete di fare politica fa schifo". "Lei ha appena finito di parlare di fucili, lei ha parlato di fucili... Quanto è ignorante uno che va a dire agli italiani che stiamo comprando fucili? E lei mi viene a dire che le fa schifo? Andate a raccontare che la gente non si può curare perché compriamo i fucili, si deve vergognare".